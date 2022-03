Gamescom 2022 als Hybrid-Event sowohl vor Ort in Köln als auch digital

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In den letzten beiden Jahren spielte sich die Gamescom aufgrund der Corona-Pandemie ausschließlich online ab, in diesem Jahr soll die Messe vom 24. bis 28. August als Hybrid-Event sowohl vor Ort in Köln als auch digital stattfinden. Außerdem ist geplant, die Gamescom 2022 zum ersten klimafreundlichen Games-Event zu machen. Dazu äußert sich Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands game:

Endlich kehrt die gamescom in die Kölner Messehallen zurück und damit auch das einzigartige Festival-Feeling, das uns allen so sehr gefehlt hat. Mit unserer Initiative "gamescom goes green" werden wir die gamescom gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern sowie den Ausstellern zum besonders klimafreundlichen Event machen.

Oliver Frese, COO und Geschäftsführer der Koelnmesse ergänzt:

Gemeinsam haben wir ein starkes Konzept auf die Beine gestellt, im Rahmen dessen wir selbstverständlich auch die Sicherheit und Gesundheit sowie das Wohlbefinden aller Anwesenden gewährleisten. Wir arbeiten bei der Koelnmesse längst ebenfalls daran, unser wirtschaftliches Handeln mit Gesellschaft und Umwelt in Balance zu bringen.

In den Quellen findet ihr einen Ablaufplan und könnt noch weitere Details erfahren.