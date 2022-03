PM: Trek to Yomi – Story-Trailer im PlayStation State of Play Livestream enthüllt (Cosmocover)

PC Xbox X PS5

Trek to Yomi – Story-Trailer im PlayStation State of Play Livestream enthüllt

Leonard Menchari , Flying Wild Hog und Devolver Digital freuen sich gemeinsam darüber, den neuesten Story-Trailer zu Trek to Yomi vorzustellen, der vergangene Nacht, während des PlayStation State of Play Livestreams, veröffentlicht wurde. Das ci neastische Action-Adventure im feudalen Japan erscheint im Frühjahr 2022 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One inklusive Game Pass erscheint.

Ein junger Schwertkämpfer schwor seinem sterbenden Meister seine Stadt und die Menschen, die er liebt gegen alle Gefahren zu schützen. Im Angesicht einer Tragödie und immer noch an seine Pflicht gebunden muss der einsame Samurai eine Reise jenseits von Leben und Tod antreten und sich auf seinem weiteren Pfad sich selbst stellen.

