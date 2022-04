Trek to Yomi: Samurai-Action erscheint am 5. Mai 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Publisher Devolver kündigte an, dass der Schwertkampf-Actiontitel Trek to Yomi, der von Leonard Menchiari in Zusammenarbeit mit Flying Wild Hog entwickelt wird, am 5. Mai 2022 erscheint.

Trek to Yomi erzählt die Geschichte des Samurais Hiroki, der seinem verstorbenen Meister schwor, seine Stadt zu schützen. Das klingt nach den einleitenden Worten einer klassischen Rachegeschichte, allerdings gibt es auch übernatürliche Elemente. So trete Hiroki nach einer Tragödie eine Reise "jenseits von Leben und Tod" an. Bei Yomi, dem namensgebenden Ziel der Reise, handelt es sich um das Land der Toten in der Shinto-Mythologie. Der Titel legt dabei viel Wert auf die Inszenierung des in Schwarz-Weiß gehaltenen Spielgeschehens, bei dem ihr aus der Seitenansicht feindliche Krieger euer Katana spüren lasst, wie auch der neueste, 15-minütige Gameplay-Trailer demonstriert.

Trek To Yomi erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X|S und ist ab Launch im Xbox Game Pass verfügbar.