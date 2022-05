Teaser Trek to Yomi zeigt sich stilsicher in seiner Schwarz-Weiß-Filmoptik. Kann die spielgewordene Kurosawa-Hommage die Japan-Liebhaber Jörg und Hagen in der ersten Stunde leicht für sich einnehmen?

Nur wenige Augenblicke inreichen, um unwillkürlich an den Namenzu denken. Die 2D-Action sieht aus wie ein spielbarer alter Samurai-Streifen, mit Schwarz-Weiß-Look und Hintergründen, die durch die festen Kameraperspektiven gelungen in Szene gesetzt werden. Der Titel stammt vom Indie-Entwickler, der von Publisher Devolver für die Umsetzung seines Samurai-Filmspiels das Studio Flying Wild Hog an die Seite gestellt bekam.In dieser Stunde der Kritiker wagen sich nun zwei Japan-Liebhaber an die erste Stunde von Trek to Yomi. Doch erfüllen die Schauwerte ihren Zweck bei den beiden und vor allem: Was steckt spielerisch und atmosphärisch hinter der schönen Fassade? Jörg und Hagen haben beide zum Schwert gegriffen, um sich ohne Vorwissen ein unbefangenes Bild zu machen.Die Highlights der Spielstunde der beiden seht ihr hier im Director's Cut. Doch werden die beiden nach dem Auftakt das Schwert an den Nagel hängen oder in ihrer privaten Zeit weiterspielen? Die Antwort auf diese Gretchenfrage im Format Die Stunde der Kritiker, wartet am Ende des Videos.Viel Spaß!