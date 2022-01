Dead Cells: Schnuppert Seeluft im DLC The Queen and The Sea

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Entwickler Motion Twin hat den dritten und finalen kostenpflichtigen DLC für den Roguelite-Hit Dead Cells veröffentlicht. Die Erweiterung mit dem Namen The Queen and the Sea bietet euch mit einem Schwiffswrack und einem Leuchtturm zwei neue Gebiete für das Late Game. Schafft es es, an der Spitze des Leuchtturms den neuen Boss zu besiegen, wartet sogar ein alternatives Ende auf euch.

Dazu gibt es neun neue Waffen wie eine Piraten-Hakenhand und einen Wurf-Hai, einen neuen Begleiter, sowie neue Kostüme und Gegner. Auch wenn The Queen and the Sea den letzten großen DLC für Dead Cells darstellt, versprach der Indie-Entwickler bei der Ankündigung von The Queen and the Sea, dass es noch weitere kostenlose Updates geben soll.

Dead Cells: The Queen and the Sea ist für PC und die Konsolen-Fassungen erhältlich und kostet regulär 4,99 Euro.