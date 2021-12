Dead Cells: „The Queen and the Sea“-DLC für Q1/2022 angekündigt

PC Switch XOne PS4 iOS Linux MacOS Android

Vor dem Hintergrund des 20-Jährigen Bestehens des Entwicklerstudios Motion Twin und mehr als sechs Millionen verkaufter Einheiten von Dead Cells (im Spiele-Check) wurde für das Roguelike mit The Queen and the Sea die dritte kostenpflichte Download-Erweiterung angekündigt. Erscheinen soll diese im ersten Quartal des kommenen Jahres zum Preis von 4,99 Euro und den „epischen Abschluss“ der DLC-Trilogie darstellen.

Neben zwei neuen Biomen („Verseuchtes Schiffswrack“ und „Leuchtturm“) erwarten euch zum Beispiel auch neue Gegner und Waffen. Durch den neuen Inhalt soll zudem der „mit The Bad Seed und Fatal Falls begonnene Weg auf unkonventionelle Weise abgeschlossen werden und Dead Cells ein neues Spiel-Ende erhalten“. Dieses neue Ende bekommt ihr allerdings erst zu sehen, nachdem ihr den neuen „tödlichen“ Boss in seine Schranken gewiesen habt.

Darüber hinaus machen die Entwickler deutlich, dass auch nach der Veröffentlichung des letzten DLCs „bis zum Ende der Zeit, also mindestens noch ein Jahr“ weitere kostenfreie Updates folgen werden: „Es ist bereits eine ganze Menge an Inhalten geplant, an denen wir gerade arbeiten, und es sind einige neue Ideen im Spiel, so dass es euch bei uns nicht so schnell langweilig werden sollte“.

Stichwort Updates: Ende November wurden Waffen und Skins in Dead Cells implementiert, die aus Titeln anderer Indie-Studios stammen. Im Detail handelt es sich um Hollow Knight (im User-Artikel), Hyper Light Drifter (im Spiele-Check), Blasphemous, Guacamelee, Skul - The Hero Slayer und Curse of the Dead Gods (im User-Artikel). Den dazu passenden Trailer könnt ihr euch bei YouTube anschauen.