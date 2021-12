PM: Chocobo GP unter der Lupe (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die große Neuigkeit lautet: Chocobo GP erscheint am 10. März 2022 für Nintendo Switch!

Das neue Rennspiel lässt das getreue gelbe Federvieh und seine Freunde gegeneinander antreten, auf vergnüglichen Strecken, die auf legendären Schauplätzen aus den Chocobo- und FINAL FANTASY-Serien basieren.

Im neuen Trailer erlebt ihr das Spiel in Action:

Ihr werdet aber sicherlich mehr über das Spiel wissen wollen. Deshalb dachten wir uns: "Warum nicht einfach mal einen näheren Blick auf all das werfen, worauf ihr euch freuen könnt?" Gesagt, getan.

Im Fahrerfeld von Chocobo GP findet ihr jede Menge Figuren aus den Chocobo-Spielen sowie ein paar bekannte Gesichter aus der FINAL FANTASY-Serie. Alle haben sie ihre einzigartigen Fähigkeiten, die ihnen - wenn sie effektiv eingesetzt werden - einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz verschaffen.

Dann lasst uns mal ein paar Teilnehmer näher ansehen:

Natürlich ist Chocobo im Spiel! Dieser Schatzjäger bereist an der Seite von Mog Atla die Welt. Er ist eine reine und liebe Seele und tut alles für Atla, der ihn wiederum ausnutzt und zum Rennfahren drängt.

Seine einzigartige Fähigkeit ist der Chocobo Dash! Bei Aktivierung beschwört Chocobo einen Ring hinter sich und bekommt eine bestimmte Zeit lang einen Geschwindigkeitsschub. Charaktere, die den Ring passieren, erhalten ebenfalls diesen Schub.

Ein weiterer Schatzjäger, der zusammen mit Chocobo auf Reisen geht. Im Gegensatz zu Chocobo hält sich Atla für den großen Boss und Chocobo für seinen Untergebenen. Er wird von Laura Post gesprochen.

Seine einzigartige Fähigkeit ist Pom Pom Crystal, womit der hinterlistige Mog Kristalle (mehr dazu weiter unten) vom Fahrer vor ihm stiehlt. Und nicht nur das, er verstreut auch eine Reihe falscher Kristalle hinter sich. Wenn einer der Teilnehmer unglücklicherweise einen davon berührt, explodieren sie alle!

Camilla ist eine Art junger Chocobo mit grünem Daumen (oder wohl eher grünem Flügel) - sie liebt es, Pflanzen zu züchten. Lizzie Freeman leiht ihr ihre Stimme.

Ihre Liebe zum Gärtnern zeigt sich in ihrer einzigartigen Fähigkeit Chocobo-Kombo. Camilla hinterlässt fünf Blumenringe auf dem Kurs, die ihr einen Temposchub und Unverwundbarkeit verleihen, wenn sie durch sie hindurchfährt. Die Effekte verlängern sich jedes Mal, wenn sie einen Ring passiert - es lohnt sich also, so viele wie möglich anzuvisieren! Auch andere Fahrer bekommen einen Schub, wenn sie einen der Ringe passieren.

Camillas Vater ist ein ernsthafter Chocobo mit einem guten Charakter. Er gibt stets sein Bestes - auch wenn seine Mühen ihn manchmal nirgendwohin bringen. Er wird von Sean Chiplock gesprochen.

Papa setzt seinen Pflug an den Seiten seines Vehikels ein und flitzt rasant und unverwundbar davon. Alle Charaktere, die mit ihm in Kontakt kommen, werden plattgemacht, also gebt gut Acht, wenn ihr gegen ihn antretet!

Achtet außerdem darauf, dass aus Papas Heck Wasser gesprüht wird und Pfützen entstehen können. Wer diesen nicht ausweichen kann, kommt ins Schleudern.

Clair macht einen ruhigen und lockeren Eindruck, aber er ist anscheinend auf einer wichtigen Mission… Er wird von Stephen Fu gesprochen.

Haltet Ausschau nach Clairs einzigartiger Fähigkeit namens "Invisihood", die ihn transparent und unsichtbar für Fahrer in der Nähe macht. Während er sich in diesem Zustand befindet, kann er durch viele Fähigkeiten und Magicite-Angriffe nicht anvisiert werden.

Dieser mysteriöse Mog taucht regelmäßig vor Chocobo und dessen Freunden auf. Er hat die Angewohnheit, seine Nase in die Angelegenheiten der anderen Fahrer zu stecken und sich um jeden zu kümmern. Er wird von Cristina Vee Valenzuela gesprochen.

Weil wir gerade davon sprachen - ihr solltet es definitiv vermeiden, ihm in den Weg zu kommen, beziehungsweise seiner einzigartigen Fähigkeit Mog-Strahl X. Er feuert einen gigantischen Energiestrahl ab, der sich über die Rennstrecke bewegt und jeden Charakter in seinem Weg ausschaltet. Der Strahl besitzt auch Verteidigungseigenschaften - er kann am Heck als Schild genutzt werden und so alle Magicite-Angriffe abblocken und Charaktere ausschalten, die den Schild berühren.

Ein selbsternannter "genialer Wissenschaftler". Cid arbeitet als Mechaniker an der Teststrecke, wo sich allerlei Rennenthusiasten versammeln. Keith Silverstein leiht ihm die Stimme.

Unter Einsatz seiner Dreischusssalven-Fähigkeit bombardiert er die anderen Fahrer aus seinem Panzerrohr. Ihr könnt sogar das Ziel ändern, das er attackiert, indem ihr in eine Richtung drückt, während ihr die Fähigkeit aktiviert.

Die süße und ernste Shirma arbeitet auf Cids Teststrecke als Assistentin. Sie hat einen starken Gerechtigkeitssinn - sie steht nicht einfach nur daneben und sieht zu, wenn es zu einem Streit kommt oder jemand gepiesackt wird. Sie wird von Erica Mendez gespielt.

Ihre Fähigkeit Kurukuru-Konter eignet sich perfekt, um gegen aggressive Fahrer vorzugehen. Shirma entlässt die Kraft von Kurukuru, wodurch ihre Umgebung für eine bestimmte Zeit in einen Schutzmantel gehüllt wird. Wenn ein Rivale während dieser Zeit Magnicite gegen sie einsetzt, erscheint Kurukuru und verpasst ihm einen Gegenangriff.

Irma stammt aus einer Familie legendärer Schatzjäger und ist Dauergast auf Cids Teststrecke, auch wenn sie scheinbar von irgendwas geplagt wird. Christie Cate leiht ihr die Stimme.

Mit ihrer einzigartigen Fähigkeit Turbokette gehen Irma selbst und ihr Vehikel ans Limit. Die Aktivierung der Fähigkeit verschafft ihr bei Knopfdruck einen kurzzeitigen Schub. Während Turbokette aktiv ist, kann sie weiterhin driften, Magicite einsetzen und Lufttricks ausführen.

Dieses flammende Wesen arbeitet in Teilzeit als Feuerwehrmann in der Nähe von Cids Teststrecke. Er wird von Samuel Riegel gesprochen.

Seine Fähigkeit Höllenfeuer sorgt auf der Strecke für eine ganz schöne Hitze. Wenn sie aktiviert wird, entlässt Ifrit einen Feuerschwall aus dem Schlauch seines Vehikels und legt dadurch eine feurige Barriere über den Kurs. Das flammende Inferno bewegt sich über die Strecke und macht alle Fahrer platt, die es berühren.

Der gut gebaute Gilgamesh will Chocobo und seinen Freunden in die Quere kommen, indem er sie zu Rennen herausfordert. Ungeachtet seiner Erscheinung kann er zaghaft und manchmal auch schreckhaft sein, wenn seine Gegner stark auftreten.

Gilgamesh kann eine einzigartige Fähigkeit namens Schwert-Heiliger beschwören. Wenn er sie einsetzt, dann wirft er mehrere Stücke seiner erlesenen Schwertsammlung nach vorne oder hinten. Fahrer, die in eines seiner im Asphalt steckenden Schwerter rasen, erleiden Schaden, der vom jeweiligen Schwerttyp abhängt - vom einfachen Dreher bis zur kompletten Eliminierung.

Jetzt kennt ihr einen Teil des Fahrerfelds, doch ihr fragt euch vielleicht, mit was hier eigentlich über die Strecken gerast wird. In Chocobo GP gibt es drei Fahrzeugtypen:

Standard…

Geschwindigkeit…

…und Grip.

Jedes Modell besitzt unterschiedliche Charakteristiken, beispielsweise Hochgeschwindigkeit, schnellere Beschleunigung und bessere Handhabung - also wählt das Vehikel, das am besten zu eurer Rennstrategie passt!

Über die Rennstrecken sind magische Eier verstreut. Wenn ihr diese berührt, erhaltet ihr zwei Migicites. Diese können verwendet werden, um diverse magische Effekte heraufzubeschwören, die euch dabei helfen, eure Rivalen in Schach zu halten.

Von jeder Sorte Migicite gibt es drei Stufen - wenn ihr mehrere Stücke derselben Sorte sammelt, könnt ihr sogar noch mächtigere Zauber entfesseln!

Hier sind einige der Magicites, die ihr in der Hitze des Asphaltgefechts einsetzen könnt:

Dieser Magicite verschießt einen Feuerball nach vorne, um den anderen Fahrern Schaden zuzufügen.

Hiermit hinterlasst ihr hinter euch eine feuchte Gefahr, denen andere Fahrer ausweichen müssen. Bedroht sie mit der Kraft des Wassers!

Die Macht des Windes lässt euch einen Tornado erschaffen, der sich über die Strecke schlängelt.

Mit dem Donner-Magicite könnt ihr Blitzkugeln verschießen, die ihr Ziel und jegliche Fahrer in der Nähe schocken.

Blizzard feuert einen Eiszapfen ab, der sich über den Kurs bewegt und jeden getroffenen Fahrer einfriert. Je höher die Stufe, desto größer die Kälte und desto länger bleibt das Ziel gefroren.

Verderben beschwört einen Sensenmann, der den Fahrer vor euch heimsucht und drangsaliert. Wenn ihr selbst auf dem ersten Platz seid, dann belästigt der Sensenmann stattdessen Platz 2.

Euer Charakter ist in die Kraft des Magicite eingehüllt und blockt automatisch einen Magicite-Angriff.

Wie der Name erwarten lässt, erhöht sich hierdurch die Geschwindigkeit eures Vehikels.

Gleichermaßen witzig wie praktisch: Tausch erzeugt zwei Warp-Tore, durch die ein Charakter seine Position verändern kann. Wenn man das erste Tor hindurchfährt, kommt man aus dem zweiten heraus.

Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Chocobo GP zu spielen - vom Story-Modus bis zu 64-Spieler-Online-Rennen. Hier gucken wir uns mal näher an, womit ihr euch vergnügen könnt:

Chocobo und seine Freunde nehmen an einem Rennturnier teil, das einen ultimativen Preis verspricht: Der Sieger dieses Rennens bekommt einen Wunsch erfüllt - und das darf alles sein, was das Herz begehrt!

Auf der Jagd nach dieser einzigartigen Belohnung besuchen die Fahrer viele Orte und treffen viele Leute - und nebenbei verdienen sie jede Menge wertvolle Rennerfahrung. Aber was erwartet die Chocobo-Kumpane am Ende ihrer Reise…?

Der beste Modus für alle Temposüchtigen! Fahrt drei Runden lang über eine Strecke und versucht, die Bestzeit zu knacken. Ihr könnt auch Ghost-Daten eurer letzten Rennen hochladen und gegen die Daten anderer Spieler:innen antreten.

Ein Kampf um die Pole Position in einer Serie von vier Rennen! Landet auf den ersten drei Plätzen, um eine Trophäe zu gewinnen und eine neue Rennserie freizuschalten, an der ihr teilnehmen könnt. Mit je einen Joy-Con können zwei Spieler:innen gemeinsam Rennen fahren.

Dieser Modus lässt euch eure eigenen Rennen erstellen, wobei ihr verschiedene Parameter nach euren Wünschen anpasst. Ihr könnt die Rennklasse ändern, die Sorte des verfügbaren Magicites, das Können der CPU und vieles mehr! Auch hier könnt ihr und ein:e Freund:in lokal mit je einem Joy-Con fahren.

Zeit für das große Ding, den Chocobo GP! Bis zu 64 Spieler:innen fahren online gegeneinander, um sich den Titel des ultimativen Fahrers zu holen. Beendet die Rennen als mindestens Vierte:r und ihr qualifiziert euch für die nächste Runde. Schafft ihr's bis ins Finale?

Ihr könnt Chocobo GP Modus lokal und online spielen. Wenn ihr euch für online entscheidet, dann könnt ihr offene Matches betreten oder nur Freund:innen zum gemeinsamen Rennen einladen.

Bis zu acht Leute können an mehreren Switch-Konsolen im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten.

Chocobo GP erscheint am 10. März 2022 für Nintendo Switch.

Wenn ihr vor dem Kauf mal in das Spiel reintesten wollt, dann könnt ihr das dank Chocobo GP Lite tun. Diese Deluxe-Demoversion des Spiels lässt euch den Online-Chocobo-GP-Modus und den lokalen Multiplayer ausprobieren sowie durch das Prologkapitel des Story-Modus spielen.

Wenn euch gefällt, was ihr spielt, dann könnt ihr auf die Vollversion upgraden - dabei wird euer gesamter Fortschritt von der Lite-Version übertragen!

Bitte beachtet:

Die Anzahl verfügbarer Charaktere in der Lite-Version unterscheidet sich von der in der Vollversion des Spiels.

Online-Rennen sind nur im Chocobo-GP-Modus verfügbar.

Beim lokalen Multiplayer mit mehreren Switch-Konsolen muss ein:e Spieler:in die Vollversion des Spiels besitzen.

Nur Besitzer:innen der Vollversion können bei Verwendung einer lokalen Multiplayer-Verbindung Lobbys erstellen. Lite-Version-Spieler:innen müssen zum Spielen bestehenden Lobbys beitreten.

Wir hoffen, euch hat dieser eingehende Blick auf Chocobo GP gefallen - das wird echt ein richtig cooles Rennen! Folgt FINAL FANTASY auf Social Media, um keine Neuigkeit rund um das Spiel zu verpassen.