Am Anfang war der Klon

Items, Drift und Fortuna – die Mario-Kart-Formel wird stringent befolgt

Wes Geistes Kind

Die Wirkung des "roten" Items verwechselt man im hektischen Rennalltag schon mal.

Fazit

Solo- und Mehrspieler für Nintendo Switch

Fun Racer

Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Erhältlich seit 10.3.2022 für 49,99 Euro

In einem Satz: Solider Fun Racer mit nervenden Free-to-Play-Anleihen.

Selbst wenn die Herausforderer sich bisweilen die Klinke in die Hand gaben, nach knapp drei Jahrzehnten sitzt die-Reihe noch immer fest auf dem Genre-Thron der Fun Racer. Nicht immer unangefochten, aber am Ende zumindest in den Verkaufszahlen unerreicht. Der aktuelle Switch-Ableger Mario Kart 8 Deluxe (im Test, Note: 9.0) erschien in seiner ursprünglichen Form bereits 2014 für die WiiU und wurde von Nintendo unlängst an die DLC-Herz-Lungen-Maschine angeschlossen . Von einem echten neuen neunten Teil fehlt abseits der Gerüchteküche bislang jede Spur. Schlägt also die Stunde der Jäger? Zumindest Square Enix sieht die Zeit reif dafür und schickt frohen Mutes den-Flitzerins Rennen. Passenderweise auch exklusiv auf Nintendo Switch, damit am Konkurrenz-Gedanken keinerlei Zweifel aufkommen.Chocobo GP erfindet das Fun-Racer-Rad beileibe nicht neu, wiederholt die Formel aber auf gutem Niveau. Mit einem quietsch-bunten Fahrerfeld saust ihr über thematisch fantasievolle Stecken, sammelt allerlei Items auf und gebt der Konkurrenz damit Saures. Das richtige Timing am Start gewährt euch einen kurzen Temposchub und wer den Drift zum Aufladen des Turbos in den Kurven nicht beherrscht, hat praktisch keine Chance auf den Podiumsplatz. Technisch ist das Ganze sauber umgesetzt, aber wie in praktisch allen Belangen muss man immer wieder Abstriche gegenüber Mario Kart machen.Zu keinem Zeitpunkt erreichen Steckendesign und Grafik die Qualität und den Abwechslungsreichtum des übergrößen Vorbilds aus dem Hause Nintendo. Daran kann auch die Kopie der berühmten Rainbow Road in schwächerer Ausführung nicht rütteln. Es fehlt schlicht an Geist und Umfang. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Unter der kindlichen Bonbon-Optik versteckt sich nämlich ein lupenreines Service-Spiel, aber dazu später mehr. Ebenfalls Hand anlegen sollte der Entwickler nochmals bei den Items. Während der Klempner über die Jahre eine klare Bildsprache entwickelt hat, muss ich hier im Eifer des Gefechts bisweilen raten, ob ich beim Druck auf die Taste das Schutzschild, den Warp oder Feuerball auslöse. Alle genannten Icons sind generische Orbs, die sich lediglich in Farbe und Form marginal voneinander unterscheiden. Zumindest auf den schnellen Blick.Sammelt ihr das gleiche Gadget noch einmal auf, verstärkt sich übrigens dessen Wirkung. Manchmal aber auch die Farbe, sodass sich abermals die Frage um dessen Wirkung stellt. Apropos: die offensiven Extras schicken den Gegenüber für meinen Geschmack einen Tick zu lange auf die Bretter. Zwei, drei Treffer bedeuten meist schon einen enormen Zeitverlust, der nur schwerlich wieder wett zu machen ist. Im Prinzip hilft hierbei das Schutzschild, aber weil die Warnanzeige für drohende Treffer eigentlich permanent leuchtet, verpufft dessen Wirkung schnell. Fortuna ist und bleibt Genre-typisch eure treueste Begleiterin.Ob ihr in einer lokalen Meisterschaft, online gegen Fahrer aus aller Welt oder dem wirren wie unsinnigen Story-Modus (leider muss dieser zum Freischalten einiger Charaktere absolviert werden) unterwegs seid, spielt eigentlich keine Rolle. Stets werdet ihr auf den Rundkursen um die vorderen Plätze und die damit verbundenen Belohnungen streiten. Andere Spielarten wie Kämpfe in Arenen oder eine Art Last Man Standing befinden sich derzeit nicht im Portfolio des Fun Racers. Dafür gibt euch das Spiel gleich drei Währungen an die Hand, mit denen ihr Modi-übergreifend vom Aufkleber für den Rennboliden bis hin zu neuen Fahrern ganze Kataloge an (kosmetischen) Inhalten freischalten könnt. Nicht umsonst bewirbt Chocobo GP gleich nach der eigentlich stimmungsvollen Introsequenz den sogenannten Preispass, der eure Einnahmen maximiert.Die Online-Rennen sind in Saisonform organisiert und dementsprechend gestaltet. Sei es der kleine Bonus für das erste Rennen des Tages oder die Belohnungen, wenn ihr im Erfahrungsrang aufsteigt oder kleine Bedingungen erfüllt. Die Ausschüttung an Glückshormonen gerät in Anbetracht der veranschlagten Preise und dem damit verbundenen Aufwand jedoch schnell ins Stocken. Erst recht wenn ihr euch vor Augen haltet, dass beim Erwerb des Spiels etwa 50 Euro den Besitzer gewechselt haben. Natürlich kann dem Ingame-Grind auch in Form echter Währung Einhalt geboten werden, wo kämen wir denn sonst hin. Zumindest hat Square Enix den Unmut der Fans bereits vernommen und möchte beim Preiskatalog nachbessern.Obwohl ich mit dem Franchise von Cloud und Co. nichts am Hut habe, konnte ich einige spaßige Runden mit Chocobo GP drehen. Der Fun Racer entfernt sich nicht weit von den spielmechanischen Konventionen des Klassenprimus Mario Kart, wohl aber von dessen Güteklasse. Wer der Pilz-Clique überdrüssig ist, kann hier dennoch seinen Spaß finden. Auf lange Sicht aber nur, wenn Square Enix weitere Stecken und Spielmodi liefert. Auch die Items könnten noch etwas Fein-Tuning gebrauchen. Der schnell zugängliche Online-Modus lief dafür von Beginn an stabil wie flüssig und auch an Mitspielern mangelte es nicht. Das teure Freischaltungssystem mit seinen drei Ingame-Währungen hingegen mundet mir gar nicht und trübt den ansonsten durchaus soliden Eindruck vom Spiel.