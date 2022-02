PM: Preview zu Chocobo GP: Charaktere, Saisons und mehr enthüllt! (Square Enix)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Wollt ihr was echt Irres wissen? Es sind nur noch ein paar Wochen bis zur Veröffentlichung von Chocobo GP!

Das neue Rennspiel für Nintendo Switch lässt den gefiederten Helden und seine Freunde zu einem Hochgeschwindigkeitswettbewerb auf dynamischen Kursen antreten, die allesamt von legendären Schauplätzen der Chocobo- und FINAL FANTASY-Serien inspiriert sind.

Nachdem das Veröffentlichungsdatum im Tempo eines, nun, Chocobo GP heransaust, dachten wir, dass das die perfekte Zeit wäre, um sich dieses Spiel noch einmal ein bisschen näher anzusehen. Es ist schließlich schon fast an der Zeit, das Gaspedal richtig durchzudrücken!

Chocobo GP steckt voller aufregender Charaktere aus der Chocobo-Serie und dem FINAL FANTASY-Universum. Jeder der Charaktere ist spielbar, und jeder tut sein Bestes, um sich auf den Strecken nach vorne zu kämpfen. Blicken wir mal auf einige mitunter recht bekannte Gesichter:

Terra ist in vielerlei Hinsicht ein sonderbares Mädchen. Mehr noch, sie scheint sich in einer Trance zu befinden.

Ihre einzigartige Fähigkeit ist "Magitek-Rakete", und passend zu diesem Namen feuert Terra fünf Magitek-Raketen ab, die über den Kurs vor ihr flitzen. Jeder Charakter, der von einer Rakete getroffen wird, wird aus dem Weg geräumt - und auch die, die von einer Explosion der Geschosse betroffen sind.

Terras Vater mag schaurig aussehen, aber tatsächlich ist er ein netter und liebender Vater - und er ist überwältig von der Sorge um seine Tochter.

Wenn er seine einzigartige Fähigkeit nutzt, die "Chaos-Welle", dann konzentriert Maduin seine Aura, um einen aufgepeitschten Zustand zu erreichen. Er flitzt eine gewisse Zeit über den Kurs und macht dabei jede Figur platt, die er direkt trifft.

Der junge Schwarzmagier ist häufig ängstlich - besonders mit der Höhe hat er's nicht so.

Er besitzt die Fähigkeit der "Doppelten Magie". Wenn er sie aktiviert, dann verfällt Vivi in eine Trance, die ihm erlaubt, gleichzeitig zwei verschiedene Arten von hochstufiger Magie zu nutzen. Die Richtung, in die ihr den linken Stick bei der Aktivierung dieser Fähigkeit drückt, bestimmt darüber, welche Sorte Magicit er nutzt - die Effekte sind dann dieselben wie beim Einsatz gewöhnlichen Magicits.

Der Anführer der Ritter von Alexandria ist ein gestrenger und kompromissloser Mann. Allerdings bricht er dafür überraschend oft in Tränen aus.

Seine einzigartige Fähigkeit "Moonlight Slash" entspringt harter Arbeit und Hingabe. Wenn sich ein Fahrer vor ihm befindet, dann greift er diesen mit seinem Schwert an und macht ihn platt. Sollte sich mehr als Gegner in der Nähe befinden, greift er weiter an.

Asura ist eine glamouröse Gesellschaftslöwin und mit Leviathan verheiratet. Sie besitzt drei unterschiedliche Gesichter, die sie abhängig von ihrer Stimmung wechseln kann.

Ihre Spezialfähigkeit heißt Tsunami und die lässt sie - passenderweise - auf einem gigantischen Tsunami surfen. Für eine Weile flitzt sie in einem aufgebohrten Zustand über die Strecke und bewegt sich automatisch nach rechts und links. Jegliche Figur, die mit den Wellen in Kontakt kommt, erlebt ihr blaues Wunder.

Titan mag wild aussehen, ist in Wirklichkeit aber ein liebenswerter Geselle, der allzu gerne mit den Leuten redet. Er ist der beste Kumpel von Ben (den wir in unserem letzten Chocobo GP-Artikel vorgestellt haben) und macht sich Sorgen über seinen selbstzerstörerischen Lebensstil.

Dank seiner "Gaias Zorn"-Fähigkeit donnert Titan seine mächtigen Fäuste auf den Boden, wodurch eine Schockwelle ausgesendet wird. Zudem schießt vor Fahrern, die sich vor ihm befinden, eine Felssäule aus dem Boden.

Sylph ist ein junges Mädchen, das am Strand nahe des Monsterdorfs lebt und wie eine Fee aussieht. Gar nicht passend zu ihrer Kinder-artigen Erscheinung kann sie ganz schön derbe abledern!

Durch Einsatz ihrer "Wispernder Wind"-Fähigkeit fängt Sylph andere Fahrer in einem Wirbelwind und verlangsamt sie dadurch. Zudem ist es im Wirbelwind schwerer, das Fahrzeug zu kontrollieren.

Dieser Verwandte von Maduin lebt in Zozo und ist ein draufgängerisches altes Plappermaul.

Seine einzigartige Fähigkeit ist "Judgement Bolt". Ramuh nutzt seinen Stab, um eine Donnerwolke zu beschwören, die sich an Fahrer in der Nähe hängt. Sobald sie sich über deren Köpfen befindet, schießt ein schmerzhafter Blitz aus der Wolke.

Diese eisige Figur ist Shiva. Sie ist Ramuhs Enkelin und macht ständig und überall Selfies von sich, die sie dann postet.

Ihre "Diamantstaub"-Fähigkeit lässt Konkurrenten in eisigem Hauch erstarren. Eingefrorene Charaktere können eine bestimmte Zeit lang gewisse Aktionen nicht ausführen - beispielsweise können sie weder Magicit noch Fähigkeiten einsetzen und nicht driften.

Mecha-Chocobo heißt so, weil, nun ja, es sich eben um einen mechanischen Chocobo handelt. Dass Helden ein finsteres Robo-Ebenbild haben, ist ja nichts Neues in Abenteuergeschichten…

Wenn Mecha-Chocobo seine "Berserk"-Fähigkeit einsetzt, dann öffnet sich seine Waffenluke, aus der für eine gewisse Zeit lang ein heftiger Frontangriff entfesselt wird.

In Chocobo GP könnt ihr das Aussehen der Charaktere ebenso abwandeln wie das der Fahrzeuge, und damit einen Stil wählen, der vollkommen zu euch passt.

Ihr könnt die Kostüme der Charaktere und die Fahrzeugfarben verändern.

Ihr könnt den Fahrzeugen auch Sticker verpassen, um ihnen einen persönlichen Touch zu geben.

Während ihr so über den Kurs flitzt, bekommt ihr magische Eier zu sehen. Wenn ihr eines davon berührt, erhaltet ihr ein Stück Magicit, mit dem ihr Magie zaubern könnt, die für euch hilfreich ist oder eure Rivalen malträtiert.

Magicit gibt es in drei Stufen - wenn ihr mehr Magicit einer Sorte sammelt, dann werden eure Zauber noch mächtiger.

Letzten Dezember hatten wir ein paar Magicit-Sorten enthüllt, die ihr auf den Strecken finden könnt. Heute wollen wir euch noch einige weitere vorstellen.

Dieses Magicit enthält die Macht der Erde. Beim Einsatz wird eine Schockwelle erzeugt, die euer Fahrzeug umgibt und den Boden drumherum erzittern lässt. Sämtliche Charaktere, die sich in diesem Gebiet befinden, erleiden Schaden.

Ein sehr machtvolles Magicit, das euch die stärkste Beschwörung von allen herbeirufen lässt. Bahamut! Dieses unverwundbare Wesen erhöht euer Tempo und bewegt euch eine Zeit lang automatisch über den Kurs.

Hier ist sie - die ultimative Magie. Euer Magicit kann sich in Ultima verwandeln, wenn ihr weiterhin magische Eier sammelt, obwohl euer Magicit-Vorrat schon voll ist.

In Chocobo GP findet ihr Kurse, die an Orten liegen, die ihr aus den Chocobo- und FINAL FANTASY-Serien kennt. Hier ist ein kleiner Blick auf ein paar der Ecken, in denen ihr aufs Gas treten werdet - und einige davon werdet ich sicherlich wiedererkennen!

Im Chocobo-GP-Modus können sich bis zu 64 Spieler online messen, um den ultimativen Champion zu bestimmen. Und in diesem Modus werden etwa alle zwei Monate Saison-Events abgehalten.

Während eine Saison stattfindet, verdienen alle Teilnehmenden Saisonpunkte und verbessern ihr Saisonlevel. Sie können - abhängig vom Level - besondere Belohnungen erhalten, bestimmte Objekte beispielsweise oder Gil (das sich in den verschiedenen Läden im Spiel ausgeben lässt).

Ihr könnt Mithril ausgeben, um einen Preispass zu kaufen, der es euch erlaubt, mit jedem Saisonlevel besondere Belohnungen zu erhalten. Diese Belohnungen umfassen neue Charaktere, die sich mit jeder Saison ändern.

Zudem erhöht der Preispass auch die Menge an Gil, die ihr durch Spielen des Chocobo-GP-Modus verdient, was euch wiederum mehr Geld zum Verpulvern in den Läden im Spiel verschafft.

Hier ist ein Blick auf ein paar der Charaktere, die mit Saison 1 ins Spiel kommen:

Cloud Strife aus FINAL FANTASY VII gesellt sich zur Fahrerriege, und zwar als Preispass-exklusive Belohnung. Als Anmeldebonus für die erste Saison können alle Spieler:innen* für eine begrenzte Zeit** 800 Myrthril (entspricht einem Preispass) erhalten, mit dem sie Cloud als Stufenbelohnung des ersten Preispasses erhalten können.

Squall Leonhart aus FINFAL FANTASY VIII wird im Sortiment des Gil-Shops auftauchen!

Was auch immer…

* Sowohl Spieler:innen der Vollversion von Chocobo GP als auch von Chocobo GP Lite können diesen Login-Bonus erhalten, allerdings gelten einige Einschränkungen für den Mythril-Shop in der Lite-Version. Jedes Mythril, das ihr in der Lite-Version erhaltet, wird in die Vollversion des Spiels übertragen, wenn ihr ein Upgrade durchführt.*

** Das Enddatum der Kampagne für den kostenlosen Mythril-Login-Bonus wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Hoffentlich hat euch dieser neue Blick auf Chocobo GP gefallen. Lange dauert es nicht mehr, bis ihr das Spiel selbst ausprobieren könnt - es wird am 10. März 2022 für Nintendo Switch veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden!

Neben dem vollen Spiel könnt ihr euch auch Chocobo GP Lite holen - eine Deluxe-Demoversion des Spiels, mit der ihr den Chocobo-GP-Modus und den lokalen Multiplayer ausprobieren sowie durch das Prologkapitel des Story-Modus spielen könnt.

Wenn euch gefällt, was ihr spielt, dann könnt ihr euren gesamten Fortschritt in die Vollversion übertragen!

Bitte beachtet:

Wenn ihr rund um Chocobo GP immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt doch einfach FINAL FANTASY auf Social Media: