Ab sofort am Kiosk: Retro Gamer 1/2022 (+Leseprobe)

Die Highlights der Retro Gamer 1/2022

Die Leseprobe für alle (13 Seiten)

Titel

Editorial

Inhaltsverzeichnis

Diablo (Klassiker-Check)

Jumpman (Retro-Revival mit Heinrich Lenhardt)

Fifa Soccer 95 (Making of)

Vorschau auf Retro Gamer 2/2022

Leseprobe für Premium-User (25 Seiten)

Theme Park (Making of)

Warhammer - Shadow of the horned Rat (Making of)

Pac-Man (Retro-Revival mit Roland Austinat)

Vorschau auf Retro Gamer 2/2022

In Magazin-Monaten läuft alles etwas anders als im echten Leben. Während wir noch knapp zwei Monate auf das neue Jahr warten müssen, wird 2022 bei Retro Gamer schon eingeläutet. Wenn ihr also gar nicht mehr darauf warten könnt, in das neue Jahr einzusteigen, mit der Retro Gamer als Heft oder e-Paper könnt ihr schon jetzt in die Zukunft reisen – durch Artikel aus der Vergangenheit. Abonnenten finden dieim Briefkasten, alle anderen können beim gut sortierten Kiosk zuschlagen.Das Cover dieser Ausgabe ziert die-Reihe. Das ist kein Zufall, denn schließlich erscheint in Kürze die Trilogy mit Neuauflagen vonund. Der ideale Zeitpunkt also, um zurück auf die originalen Gangster-Titel zu blicken. In unserem-Special wollen wir uns eingehend mit der mittleren Ära der-Spiele befassen. Oboder, kein Klassiker ist vor uns sicher. Wenn ihr lieber mehr über blanke Technik erfahrt, dann dürftet ihr viel Freude mit unserem Hardware-Special zum Nintendo 64 haben. Wir blicken unter die Haube der ikonischen Nintendo-Konsole.Und die Retro Gamer 1/2022 hat noch einiges mehr zu bieten. Bekennender Sport-Fanbeleuchtet im Retro-Revival zu, was der virtuelle knochenharte Sport so zu bieten hat. Im Expertenwissen zuerfahrt ihr alles Wissenwerte zum für viele besten Teil der Reihe undist inzum Drachen geworden. Doch damit ist noch lange nicht das Ende der Themen erreicht, wie immer sind die 180 Seiten prall gefüllt.Wer einfach in die aktuelle Ausgabe reinschnuppern möchte, kann das gerne tun. Unten findet ihr den Link zur Leseprobe mit folgenden Inhalten:Unsere Premium-Abonnenten von GamersGlobal dürfen sich über eine fast doppelt so große Leseprobe freuen. Ihr findet den Link ebenfalls ganz unten. Dazu gibt es die Sammlung aller Retro-Gamer-Leseproben in eurem Profil im Premium-Reiter. Viel Spaß mit: