Activision Blizzard: President J. Allen Brack tritt nach DFEH-Klage zurück

Die Activision-Blizzard-Aktie befindet sich im freien Fall, das Image des Unternehmens ist massiv angeschlagen. Schuld ist eine Klage des California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), laut der sexuelle Belästigung und Diskriminierung der weiblichen Mitarbeiter bei Blizzard an der Tagesordnung standen.

Nun gibt es personelle Konsequenzen. Wie das Unternehmen bekannt gibt, wird J. Allen Brack mit sofortiger Wirkung als Firmenleiter und President zurücktreten. Den Posten hatte er 2018 vom Firmenmitbegründer Mike Morhaine übernommen.

Als seine Nachfolger werden Jennifer Oneal (bisherige Executive Vice President of Development) und Mike Ybarra (bisher Executive Vice President & General Manager of Platform and Technology) den Posten zukünftig gemeinsam besetzen. Oneal ist bereits seit über 18 Jahren für das Unternehmen tätig und war beispielsweise bei Vicarious Visions in der Studioleitung. Ybarra ist 2019 bei Blizzard eingestiegen, nachdem er lange Jahre die Xbox-Sparte bei Microsoft betreut hat, zuletzt als Corporate Vice President.

Seitens Brack gibt es folgendes Statement zu dem Wechsel in der Führungsriege:

Ich bin zuversichtlich, dass Jen Oneal und Mike Ybarra mit ihrer Führung ermöglichen werden, dass Blizzard das volle Potenzial entfaltet und die Geschwindigkeit von Änderungen in der Struktur beschleunigt wird. Ich erwarte, dass sie mit höchster Leidenschaft und viel Enthusiasmus an ihrer Aufgaben arbeiten werden und dass sie mit höchster Integrität und Pflichtgefühl an der Spitze stehen werden, um die Bestandteile unserer Kultur zu erhalten, die Blizzard so besonders machen.

In dem Blog-Eintrag wird außerdem weiter ausgeführt, dass man an den Missständen im Unternehmen arbeiten wolle. Activision Blizzard solle ein attraktiver Arbeitsplatz für "Frauen und Menschen jeglichem Geschlechtes, Herkunft, sexueller Orientierung und sozialem Hintergrund" sein.