Activision Blizzard: Angeklagt wegen Diskrimierung und Belästigung

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wie unter anderem Bloomberg Law berichtete, klagt das California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) den Videospiel-Riesen Activision Blizzard wegen Förderung einer "Frat Boy"-Kultur an, in der weibliche Angestellte ständiger sexueller Belästigung, ungleicher Bezahlung und Vergeltungsmaßnahmen ausgesetzt sind. Dies habe die kalifornische Behörde im Rahmen einer zweijährigen Untersuchung festgestellt.

In dem Bericht von Bloomberg Law heißt es, dass laut der Klage, die am Dienstag beim Los Angeles Superior Court eingereicht wurde, weibliche Angestellte etwa 20 Prozent der Belegschaft von Activision ausmachen und einer "durchdringenden Burschenschaft-Kultur am Arbeitsplatz" ausgesetzt sind. Es werden auch Beispiele genannt, so kam es wohl zu sogenannten "Cube Crawls". Bei diesen haben männliche Angestellte demnach reichlich Alkohol getrunken, sind durch diverse Kabinen im Büro "gekrochen" und haben sich oft unangemessen gegenüber weiblichen Angestellten verhalten.

Weiterhin wird dem Bericht nach behauptet, dass männliche Angestellte ihre Machtposition ausnutzten und Aufgaben an weibliche Angestellte delegierten, während sie unter anderem anstatt zu arbeiten "Videospiele spielten, sich an sexuellen Neckereien beteiligten oder offen über Vergewaltigungen scherzten". Auch weibliche Mitarbeiter des World of Warcraft-Teams beschwerten sich über abfällige Bemerkungen und anderweitige Erniedrigungen.

Weibliche Angestellte sollen bei Beförderungen übergangen worden sein, weil sie schwanger werden könnten, und kritisiert worden sein, wenn sie ihre Kinder von der Kindertagesstätte abholten. Zudem soll es vorgekommen sein, dass sie aus den "Stillräumen geworfen wurden, damit männliche Kollegen den Raum für Besprechungen nutzen" konnten.

In einem besonders harten Fall wurde eine Mitarbeiterin erwähnt, die sich auf einem Betriebsausflug mit ihrem männlichen Vorgesetzten das Leben nahm. Vor ihrem Tod war sie offenbar massiver sexueller Belästigung ausgesetzt, inklusive der "Weitergabe von Nacktfotos auf einer Betriebsfeier".

Ein Sprecher von Activision Blizzard reagierte darauf folgendermaßen:

Wir schätzen Vielfalt und bemühen uns, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der allen Menschen offen steht. In unserem Unternehmen oder in unserer Branche gibt es keinen Platz für sexuelles Fehlverhalten oder Belästigung jeglicher Art. Wir nehmen jede Anschuldigung ernst und gehen allen Vorwürfen nach. In Fällen, die mit Fehlverhalten in Verbindung stehen, wurden Maßnahmen ergriffen, um das Problem zu lösen. Der Bericht des DFEH enthält verzerrte und in vielen Fällen falsche Beschreibungen der Vergangenheit von Blizzard. Wir waren während der gesamten Untersuchung des DFEH äußerst kooperativ, einschließlich der Bereitstellung umfangreicher Daten und umfangreicher Dokumentation, aber sie haben sich geweigert, uns mitzuteilen, welche Probleme sie wahrgenommen haben. Das Bild, das das DFEH zeichnet, ist nicht der Blizzard-Arbeitsplatz von heute.

Das DFEH fordert in der Klage unter anderem Schadensersatz für die betroffenen Personen und erhebt einen Unterlassungsanspruch.