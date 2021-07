PM: Kommt auf die andere Seite mit dem Crossover von SMITE und Stranger Things (Sony Playstation Blog)

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Eleven, Hopper, der Demogorgon und der Gedankenschinder sind nicht länger in Hawkins. Sie befinden sich jetzt als Teil des neuen „SMITE x Stranger Things“-Crossover-Events auf dem Schlachtfeld der Götter!

Für unser Team ging ein Traum in Erfüllung, als sie Stranger Things in SMITE zum Leben erwecken durften, und ich kann es nicht erwarten, euch zu verraten, wie unser Entwicklerteam in die Schattenwelt gelangt ist.

Das „SMITE x Stranger Things“-Crossover erweckt vier der beliebtesten Charaktere aus Stranger Things in SMITE zum Leben. Eleven, Hopper, der Demogorgon und der Gedankenschinder sind als Teil des brandneuen Battle-Pass verfügbar.

Jeder Charakter aus Stranger Things wird als atemberaubender Skin für bereits existierende Götter in SMITE erscheinen: Eleven als Skylla-, Hopper als Apollo-, der Gedankenschinder als Silvanus und der Demogorgon als Bakasura-Skin. Wenn ihr den Battle-Pass kauft, erhaltet ihr sofort „Hopper Apollo“. Oder erwerbt alternativ den Battle-Pass Plus und schaltet auf der Stelle alles bis zum „Demogorgon Bakasura“-Skin frei. Natürlich gibt es auch jede Menge kostenlose Belohnungen – und einen Prestige-Pfad mit 60 zusätzlichen Stufen an Belohnungen und einem exklusiven „Eleven Skylla“-Skin im 80er-Jahre-„Starcourt Mall“-Design!

Aber dieses Crossover hält mehr als nur den Battle Pass für euch bereit! Zum allerersten Mal wird sich ein Crossover auch in der Spielumgebung einer unserer Spielmodi bemerkbar machen!

Als das Team zum ersten Mal vom Crossover mit Stranger Things hörte, waren alle total aus dem Häuschen. In unserem Studio arbeiten viele eingefleischte Fans der Serie, die beim Erschaffen der Charaktere alles bis ins kleinste Detail richtig machen wollten. Uns war von Anfang an klar, dass Eleven ihre markante Augenbinde haben musste. Außerdem sollte der Gedankenschinder im Spiel genauso kolossal und gruselig wirken wie in der Serie.

Bei jedem Crossover schauen wir als Erstes auf die Fähigkeiten unserer Götter. Wenn aus Eleven Skylla werden sollte, der griechische Schrecken der See, mussten wir herausfinden, wie wir ihre ultimative Fähigkeit anpassen können. Uns war bewusst, dass Eleven – im Gegensatz zu Skylla – keine Monster mit Hundekopf unter ihrem Kleid versteckt, aber genau die werden bei Skyllas markanter ultimativer Fähigkeit „Ich bin ein Monster“ auf ihre Gegner losgelassen. Wie sollten wir diese Fähigkeit mit etwas ersetzen, das zu Eleven passt?

Wir schauten uns gemeinsam ein paar Folgen Stranger Things an und entdeckten unsere Antwort auf diese Frage in Staffel 3. Dort gibt es eine unvergessliche Szene, in der Eleven mit ihren Kräften ein Auto in die Luft hebt und dann quer durch die Mall schleudert. Einer unserer Künstler meinte daraufhin: „Was wäre, wenn genau das Eleven Skyllas ultimative Fähigkeit wäre?“ Es war zwar eine Herausforderung, das Auto so zu gestalten, dass es der Gameplay-Mechanik der Hunde entspricht (also das Ziel auf ähnliche Weise zu treffen, die Soundeffekte, etc.), aber sobald das Team alles beim Testen begutachten konnte, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Silvanus, der römische Bewahrer der Wildnis, ist tief mit der Natur verbunden … während der Gedankenschinder ein Monster wider die Natur ist. Aber je näher wir uns mit Stranger Things befassten, desto mehr stellten wir fest, dass dieses ungleiche Paar perfekt zusammenpasst, um den Gedankenschinder in SMITE zum Leben zu erwecken.

Silvanus‘ friedlicher Baum wird mit den wuchtigen Ranken des Gedankenschinders ersetzt. Wenn ihr genau hinseht, könnt ihr erkennen, dass die Ranken in seinen Körper dringen und wieder austreten – genau so, wie auch der Gedankenschinder in der Serie Körper absorbiert und Körperteile verändert. Die Fähigkeit „Griff der Natur“ haben wir so geändert, dass jetzt keine Kletterpflanze mehr nach Gegnern greift, sondern eine schleimige Ranke, die aus dem Maul des Gedankenschinders kommt, um ahnungslose Gegner zu packen. Es ist gruselig, aber auch ziemlich cool.

Dies sind nur einige wenige der Veränderungen, die das Team ins Spiel eingebaut hat, und ich kann es kaum erwarten, bis die Spieler selbst alles im Spiel entdecken können. Wenn ihr Fans der Serie seid, werdet ihr die kleinen Anspielungen lieben. Falls ihr die Show aber bisher nicht gesehen habt und ihr einfach nur gerne SMITE spielt, werden euch diese kreativen Interpretationen unserer Götter bestimmt trotzdem gut gefallen.

Um das Crossover mit Stranger Things zu feiern, haben wir für alle PlayStation®Plus-Mitglieder ein zeitlich begrenztes Angebot zusammengestellt. Das „SMITE x Stranger Things“-Mega-Plus-Paket schaltet alle vier Götter frei, die im Battle Pass enthalten sind, inklusive ihrer Stimmenpakete, 5.000 Battle-Pass-Punkte, einem Konto-Booster für 30 Tage und 10.000 Zuschauerpunkte für den Zuschauer-Shop. Plus: Ihr könnt ein tägliches Angebot eurer Wahl freischalten und erhaltet so drei großartige kosmetische Gegenstände, die speziell für euch ausgewählt wurden. Schaut euch den Angebote-Reiter im Shop an, um eure „Angebot des Tages“-Marke einzulösen. Das „Stranger Things“-Mega-Plus-Paket ist eine großartige Möglichkeit, mit dem Battle-Pass loszulegen! Um die „Stranger Things“-Skins freizuschalten, müsst ihr euch den Battle-Pass zulegen.

Ich hoffe, dass ihr euch morgen alle anmeldet und euch das „Stranger Things“-Mega-Plus-Paket holt, um dieses unglaubliche Crossover selbst zu erleben! Unser Team hatte viel Freude dabei, diese Charaktere aus Stranger Things zum Leben zu erwecken, und ich bin schon ganz aufgeregt, dass ihr sie bald selbst auf dem Schlachtfeld der Götter erleben könnt – egal ob in dieser oder in der Schattenwelt.

