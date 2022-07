Smite: Crossover-Event mit Cartoon-Netzwerk Nickelodeon

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Bereits seit 2014 ist das Third-Person-MOBA Smite der Hi-Rez Studios online. In dem hauen sich Götter aus diversen Religionen gegenseitig in Arenen die Nasen ein. Nun gibt es bereits zum zweiten Mal ein Crossover-Event der unerwarteten Art: Die Entwickler haben sich mit dem Cartoon-Netzwerk Nickelodeon zusammengetan. Dabei mussten sie kreativ an die Sache herangehen.

Wie verwandelt man einen temperamentvollen, mit einer Muskete bewaffneten Tanuki (Danzaburou) in ein fernsehsüchtiges Wallaby im Hemd (Rocko)? Natürlich indem man aus der Muskete eine Fernbedienung macht!

So A.J. Walker, Lead Designer. Neben Rocko aus Rockos modernes Leben gibt es noch Eroberer Zim (Invader Zim), Danny Phantom aus der gleichnamigen Serie, Pulvertoastmann (Ren & Stimpy) und XJ9 (Teenage Robot) als Skins.