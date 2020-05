PM: Cthulhu wird Teil des Pantheon der spielbaren Götter in Smite im Juni (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

AJ Walker, Director of Game Design, Titan Forge Games:

The Great Dreamer ist erwacht! Cthulhu ist untergetaucht und schläft seit unzähligen Äonen in seinem wässrigen Grab. Aber bald wird Cthulhu Smite betreten: Das Schlachtfeld der Götter, um Wahnsinn und Angst zu verbreiten! Wer ist diese elendige Gottheit und wie passt er in die Welt von Smite? Lest weiter, um einen exklusiven Einblick in Cthulhus Kreation zu erhalten. Findet heraus, was euch erwartet und worauf es im Juni ankommt!

Wer ist dieser Cthulhu?

Cthulhu ist der Great Dreamer und der High Priest der Great Old Ones. Er ist das Tor zu einer Reihe von kosmischen Wesen mit unergründlicher Kraft. Sie existieren seit Äonen und sind vermutlich entstanden, noch bevor es unser Universum gab.

Selbst wenn Cthulhu im Unterwassergefängnis von R’yleh schläft, sickert seine Kraft in jedes Stück Leben auf der Erde ein und verursacht Unbehagen und Verzweiflung. Er wird bald erwachen und die Götter von Smite auf die Probe stellen.

Unsere Vision

Wir möchten, dass Smites Cthulhu seiner literarischen Darstellung treu bleibt und ihn zu einem wilden und einschüchternden Monster macht – quasi der ikonische Teil seiner modernen Interpretationen.

Cthulhu

Innerhalb des Smite-Universums wird Cthulhu als Symbol der Konsequenzen für die Götter dienen. Götter sind unsterblich und mächtig und ihnen sind oft die Auswirkungen ihrer Handlungen gleichgültig. In der Smite-Überlieferung ist die Welt aufgrund der Vergiftung des World Tree durch Persephone einer eigenartigen, magischen Korruption verfallen.

Die Götter wissen nicht recht, dass sich weitaus tödlichere Kräfte darauf vorbereiten, die Welt einzunehmen. Selbst, wenn sie sich beeilen, Persphones Zerstörungsplan zu vereiteln. Die Götter haben schon in früheren Zeiten über Stärke und Macht gesiegt, aber können sie über die Dunkelheit siegen, die in ihren eigenen Gedanken verborgen ist?

Das Wichtigste bei Cthulhus visuellem Design war es, dass er sofort als Cthulhu für alle erkennbar ist. Dabei wollten wir ihm trotzdem einen Smite-Touch zu verleihen. Wir wollten unseren eigenen Cthulhu machen, ohne seiner historischen Darstellung etwas zu nehmen.

Cthulhu hat eine starke Beschreibung in den Originalwerken, die wir während seiner Iterationen ständig im Hinterkopf haben. Darüber hinaus hat seine Popularität für die moderne Adaption viel mehr Erwartungen an den Charakter selbst geweckt, den wir natürlich erfüllen mussten.

Zuerst experimentierten wir mit diesem Gott herum und versuchten, die Grenzen seiner animalischen Elemente zu verschieben. Besonders an seinem Körper und seiner Haltung. Doch wir hatten dann das Gefühl, dass das eine zu große Abweichung von seinen Wurzeln darstellen würde.

Wir haben uns wieder auf seine bekanntesten Eigenschaften konzentriert und seinen humanoiden Körper mit mehr Krustentier-Carapaced-Elementen erweitert. Wir haben auch ein Element der Asymmetrie in seinem Unterarm hinzugefügt, um ihm noch mehr Monster-Touch zu verleihen und mehr visuelles Interesse zu erwecken.

Nach ein paar Farbversuchen hatten wir endlich unser Cthulhu! Das gesamte Team ist begeistert von seinem visuellen Design und er sieht im Spiel unbestreitbar beeindruckend aus.

Cthulhu ist von Natur aus groß und irgendwie magisch, daher passt er in die Guardian Class von Smite. Sein bösartiges Wesen führte zu Fähigkeiten, die ziemlich aggressiv waren. Cthulhu wird sich wahrscheinlich in der Solo-Erfahrung punkten und sich auch möglicherweise in der Duo-Spur auszeichnen. Er ist in der Lage, eine große Menge an Schaden zu mindern und kann viele Feinde niederschlagen, während er angemessenen Schaden verursacht.

Einzigartige Gameplay Features

Einer der mysteriösesten Götter in der Geschichte von Smite wird endlich enthüllt! Cthulhu hat einen gewissen Wiedererkennungswert in Namen und Bild, der mit den bekanntesten Göttern aller Mythologie konkurriert. Euch erwartet Terror im Smite-Universum, solange er regiert!

“Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn”

Cthulhu

The Great Dreamer

Der erste der Great Old Ones Pantheon

Ist erwacht!