PM: Nur die stärksten werden überleben – Rust Console Edition für PS4 und Xbox One verfügbar (Cosmocover)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Nur die stärksten werden überleben – Rust Console Edition für PS4 und Xbox One verfügbar

– Stellt euch den Elementen und euren Feinden – Zum ersten Mal auf Konsolen –

Middlesbrough, UK – 21. Mai 2021 – Greift den nächstbesten Stein und fangt an zu beten. Entwickler und Publisher Double Eleven hat heute die Rust Console Edition für Xbox One und PS4 veröffentlicht. Diese Veröffentlichung ermöglicht es zum ersten Mal, den populären Survivaltitel Rust auf einer anderen Plattform als dem PC zu spielen.

Basierend auf der populären PC-Version wurde die Rust Console Edition als vom PC-Gegenstück losgelöste Erfahrung konzipiert. Sie wurde speziell für die Konsolenerfahrung optimiert und ermöglicht Crossplay zwischen der PlayStation- und der Xbox-Plattform.

Über Double Eleven

Double Eleven Limited ist ein Full-Service-Publisher und Entwickler mit Hauptsitz in Middlesbrough und einem zweiten Studio in Kuala Lumpur. Zu den aktuellen Projekten des Studios gehören Minecraft Dungeons (2020), Rust Console (2021) und Prison Architect (PC & Konsole). Als unabhängiger Publisher konzentriert sich Double Eleven darauf, großartige Spiele auf neue Plattformen und für neue Zielgruppen zu veröffentlichen, darunter Titel der PixelJunk-Serie, Prison Architect und Goat Simulator. Double Eleven hat sich auch einen guten Ruf für technisches Können erarbeitet und an externen Titeln wie der Lego Harry Potter-Serie (PS4/XB1/Switch) und Crackdown 3 (Windows 10) gearbeitet.