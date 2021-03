Rust: Europäische Server bei Brand zerstört

PC XOne PS4 Linux MacOS

Die europäischen Mehrspieler-Server von Rust sind bei einem Brand im OVH-Datencenter in Straßburg vollständig zerstört wurden. Alle darauf gehosteten Daten sind unwiederherstellbar verloren. Das teilt das Entwicklerteam von Facepunch Studios auf seinem Twitter-Kanal mit. Das Team möchte nun möglichst schnell neue Server organisieren. Menschen sind bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen.

Für gewöhnlich werden die Server des Survival-MMOs ohnehin in regelmäßigen Abständen zurückgesetzt, daher dürfte in den meisten Fällen nicht allzu viel Spielfortschritt verloren gegangen sein. Es ist allerdings nicht auszuschließen, dass bei OVH auch private dedizierte Server mit eigenen Regeln gehostet wurden. Was die Frage aufwirft, wieso dort keine an anderen Standorten gelagerten Backups angefertigt wurden.