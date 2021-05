PM: Stellt euch in The Last Spell dem monströsen Niedergang der Menschheit entgegen – Steam Early Access startet am dritten Juni mit kurzzeitigem Rabatt (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stellt euch in The Last Spell dem monströsen Niedergang der Menschheit entgegen – Steam Early Access startet am dritten Juni mit kurzzeitigem Rabatt

– Neues Gameplay-Video präsentiert die fesselnde Taktik der Roguelite- und Verteidigungselemente des Spiels, unterlegt mit einem treibenden Progressive-Metal-Soundtrack –

Paris, 20. Mai 2021 – Publisher The Arcade Crew und das Entwicklungsstudio Ishtar Games (ehemals CCCP) haben heute bekannt gegeben, dass das taktische Verteidungs-RPG The Last Spell den letzten Kampf der Menschheit ab dem 3. Juni im Steam Early Access ausfechten wird. Der Preis von 19,99 € wird für diejenigen, die sich dem Kampf in den ersten beiden Wochen des Early Access anschließen um 10% reduziert.

https://www.youtube.com/watch?v=g7sKPqxGl-M

Die rundenbasierten Kämpfe von The Last Spell kombinieren die taktische Tiefe des Gruppenmanagements und die Spannung der pulsierenden Kämpfe mit einem Synth-getriebenen Progressive-Metal-Soundtrack. Roguelite Elemente, wie prozedural generierte Reihen von Gegnern und zufällige Verstecke von Ausrüstungsgegenständen fordern euch jedes Mal aufs Neue heraus, euch an unvorhersehbare Szenarien anzupassen, und bringen euch dazu, mit jeder Runde neue Fähigkeiten und Strategien zu erlernen. Das Überleben des brutalen (aber stets fairen) Angriffs von The Last Spell wirkt wie ein Wunder – aber mit gewitzten Spielern und Spielerinnen, kann die letzte Zuflucht der Menschheit weiter bestehen!

Über The Arcade Crew

The Arcade Crew hat ihren Sitz in Paris als eigenständige Abteilung von Dotemu. Der Boutique-Publisher widmet sich der Produktion und Veröffentlichung fantastischer Originalspiele mit Retro-Feeling – erschaffen von kleinen Kreativteams. Die Crew ist begeistert, neue Talente zu entdecken und zu unterstützen und eine echte Community rund um klassisch inspirierte Titel zu schaffen. Über https://www.thearcadecrew.com/ kann man Kontakt aufnehmen – außerdem ist das Studio als @thearcadecrew auf Twitter.

Über Ishtar Games

Ishtar Games ist ein Indie-Studio mit Sitz in Lille und Bordeaux (Frankreich). Zuvor bekannt als “CCCP” haben wir bereits die “Dead in”-Spiele (Dead in Bermuda, Dead in Vinland) veröffentlicht und arbeiten momentan an The Last Spell . Wir lieben komplexe Spiele und mischen gerne verschiedene genres, insbesonder mit RPG-Komponenten.