Aussage von Gabe Newell deutet auf Steam für Konsolen hin

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die Plattform Steam ist unzertrennlich mit dem PC-Gaming verbunden. Auch der Ausflug in eine konsolenartige Welt (via Steam Machines) waren von kurzer Dauer. Doch vielleicht wird sich das in der Zukunft ändern und Steam auch auf Konsolen nutzbar werden? Anlass zu diesem Gedanken gibt aktuell eine Äußerung von Gabe Newell. Der Valve-Präsident absolvierte diese Woche einen Auftritt am Sancta Maria College in Auckland, Neuseeland, bei dem er im Rahmen eines Q&As zahlreiche Fragen beantwortete. Eine dieser Fragen zielte darauf ab, ob Steam die Spiele künftig auch für die Konsole ausliefern würde. Zunächst zögerte Newell. Dann antwortete er:

Davon werdet ihr bis zum Ende des Jahres eine genauere Vorstellung haben.

Das ist natürlich nicht viel und kann so manches bedeuten. Die Äußerung reichte allerdings aus, um Spekulationen zur möglichen Zukunft von Steam auf Konsolen anzukurbeln. Gerade Microsoft steckt großen Aufwand in plattformübergreifende Biotope (Windows und Xbox), andere Plattformbetreiber setzen auf Streaming. Wieso sollte nicht auch Valve "die andere Hälfte" der Spielewelt erreichen wollen?

Vielleicht ist aber auch nur Valve als Entwickler gemeint: Mit Portal und The Orange Box wagte sich das Steam-Unternehmen Valve ja schon an das Thema Konsole heran. Aktuell können die aus der Schmiede Valve stammenden Games allerdings nur über Steam erstanden und heruntergeladen werden. Somit sind sie ausschließlich für den PC verfügbar. Entsprechend kann man Newells Äußerung auch dahingehend auslegen, dass Valve die hauseigenen Games in naher Zukunft – auch ohne Steam-Shoperöffnung auf den Konsolen – auf neuen Plattformen zugänglich machen möchte.

Da Steam mit Steam Link bereits über die Mittel verfügt, Games direkt auf den Bildschirm zu streamen, wäre eine Cloud Gaming-Komponente für die Wohnzimmer-Konsole oder direkt per Smart-TV nur eine logische Erweiterung.