Descenders erscheint im Sommer für Xbox Series X/S

Wie Mike Rose vom Publisher No more Robots bekannt gegeben hat, wird das Fahrradspiel Descenders (im Spiele-Check) im Sommer 2021 auf Xbox Series X/S bunnyhoppen. Interessant ist, dass in seinem Tweet keine PS5-Fassung erwähnt wird. Ob hier exklusive Deals bestehen oder es einen anderen Grund gibt, ist aktuell nicht bekannt.

Natürlich gehen mit der Portierung einige Verbesserungen einher. So dürft ihr euch auf den neuen Konsolen über 60 Bilder pro Sekunde freuen, 4K-Auflösung wird allerdings nur mit 30 Bildern pro Sekunde möglich sein. Zudem gibt es 8-Spieler-Lobbies, Crossplay mit dem PC und die Entwickler versprechen eine Menge grafischer Upgrades.