PM: Holt euer Rad aus dem Keller, Descenders erscheint am 25. August! (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Hey Leute, hier ist Pip from No More Robots! Ich freue mich sehr euch heute zu erzählen, dass unser Atemberaubendes Downhill Mountainbike-Game Descenders am 24. August erscheint!

Descenders bringt euch hinter den Lenker eures eigenen Mountainbikes, sodass ihr mit halsbrecherischer Geschwindigkeit neun verschiedene prozedural erzeugte Welten austricksen, drehen und schrubben könnt. Von den schottischen Highlands bis hin zu einem aktiven Vulkan müsst ihr auch ein bisschen euer Hirn verwenden, um auf Kurs zu bleiben und jeden Trick sauber zu landen. Zumindest, wenn ihr es auf den Grund schaffen wollt – nur eine Sekunde Unachtsamkeit könnte das Ende des Laufs und eures Spiels bedeuten.

Das Spiel ist im Kern ein Roguelike, bei dem iur euch durch jede Welt schlängeln und einen der imposanten Boss-Sprung schaffen müsst, bevor ihr zum nächsten übergehe könnt. In jeder Welt habt ihr eine Begrenzte Anzahl an Leben und während ihr durch das Erreichen optionaler Ziele und den Besuch von Sanitätslagern mehr verdienen könnt, minimieren Abstürze diese neu gewonnen Herzen sehr schnell. Haltet also lieber immer beide Hände am Lenker!

Im ersten Karrieremodus überquert ihr sanfte Highlands, verwinkelte Wälder, felsige Schluchten und schneebedeckte Gipfel. Eine geheime Vulkanwelt liegt versteckt, damit nur die besten Fahrer sie finden können! Wenn ihr das überlebt, können ihr eines der drei Teams im Spiel auswählen, um euch einen Namen zu machen und gegen die ganze Welt zu fahren, um einen Platz in den Bestenlisten zu erreichen! Mit einem guten Ruf werdet ihr den Career Plus-Modus freischalten, der viel schwierigere (und steilere!) Strecken, die sich über eine fließende Wüste, dichten Dschungel, steile und rutschige Gletscher und unseren Favoriten, die farbenfrohe Favela, erstrecken!

Natürlich könnt ihr in all diesen Umgebungen einige Freunde gewinnen und sie im Mehrspielermodus herausfordern, sowohl als chaotischer Wettbewerb mit Leben und Bestenliste, als auch als etwas ruhigeres Erlebnis, bei der ihr die Strecken einfach genießen könnt – perfekt für ein Fahrradspiel oder verstecken spielen! Die Multiplayer-Bestenlisten können beliebig sortiert werden. Egal, ob ihr Score-Attack-Fans oder Downhill-Rennfahrer seid: Es gibt immer eine Möglichkeit, alles im Blick zu haben.

Descenders ist definitiv ein Spiel, das leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern ist. Sein Physiksystem ist so konzipiert, dass es mit jedem Stoß und Sprung auf der Straße interagiert!

Unabhängig davon, wie ihr spielen werdet, zeigen die prozedural generierten Tracks immer an, wie steil, kurvig und voller Hindernisse sie sein werden. Das gibt euch die Möglichkeit, eine bevorzugte Route auszuwählen bevor ihr zum Boss-Sprung gelangt! In Descenders gut zu werden, erfordert etwas Übung, aber die Freiheit, sich auf dem Rad einen Berg hinunter zu stürzen, lohnt sich auf jeden Fall! Durch das Fahrradsystem fühlen sich alle Tasten wirklich sinnvoll an. Kleinste Änderungen an eurem Fahrer können den Unterschied zwischen einer sauberen Landung und einer schweren Kollision bedeuten.

Neben allen wichtigen Welten und Karten freuen wir uns auch sehr, Bikeout 1, 2 und 3, sowie Stoker Park auf PlayStation 4 zu bringen. So könnt ihr die besten Bike Parks abfahren, die wir zu bieten haben! Jede Bikeout-Karte ist eine eigenständige, von Wipeout inspirierte, Herausforderung mit Gleitplattformen, sich drehenden Schaumarmen und großen roten Kugeln! Der Stoker Park ist ein wunderschöner Park im kanadischen Stil mit kurvenreichen Routen und clever platzierten Trickplattformen, die einige super fließende Abfahrten ermöglichen.

Wir können es kaum erwarten, dass ihr am 25. August mit uns auf die Trails kommt. Wir wissen, dass viele auf eine Umsetzung auf PlayStation 4 gewartet haben und wir freuen uns sehr, euch alle zum Spielen zu bringen!