Deck13 eröffnet neues Studio in Montreal

Wie Gameswirtschaft berichtet, wird das in Frankfurt ansässige Studio Deck13 in Kürze expandieren. Noch im Frühjahr 2021 soll das Unternehmen eine Zweigstelle im kanadischen Montreal eröffnen. Damit befinden sich die Entwickler in bester Gesellschaft, schließlich sind dort bereits Konzerne wie Ubisoft, Square Enix und Epic Games vertreten.

Montreal ist ein großartiger Nährboden für kreative Talente und ein Katalysator für technologische Innovationen. Die Eröffnung einer Filiale in Kanada ist die logische Folge in der Geschichte und Weiterentwicklung unseres Studios.

So einer der Geschäftsführer von Deck13, Mathias Reichert. Die Entwickler zeichnen unter anderem für die Soulslikes The Surge 1 und 2 und Lords of the Fallen verantwortlich und haben als Publisher ebenfalls erste Titel veröffentlicht, beispielsweise Crosscode.