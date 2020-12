FWsim: Feuerwerk-Simulator bis 1. Januar kostenlos

PC

Silvester steht vor der Tür, doch dieses Jahr wird der Jahreswechsel anders als üblich vonstattengehen, zumindest für alle jene, die sich zur Feier des Neuen Jahres nicht eh schon auf Sekttrinken, Bleigießen, Tischfeuerwerk und Knallerbsen beschränkt haben. Der Böllerverkauf bleibt verboten, wie den Rest des Jahres, Zusammenkünfte zum gemeinsamen Feuerwerken auf öffentlichen Plätzen ist untersagt und auch Böller-Einkaufstouren in die Nachbarländer sind nicht erlaubt und werden in den Grenzgebieten kontrolliert.

Also was tun? Der österreichische Softwareentwickler Lukas Trötzmüller bietet aufgrund der aktuellen Lage seinen professionellen Feuerwerk-Planer FWsim - Fireworks Display Simulator in der Version 3.1.1.5. seit zwei Tagen, eine Woche lang, also bis einschließlich 1. Januar 2021 kostenlos an. Die Sandbox-Software, die in der Pro-Version mit über 2300 Effekten sonst 499 Euro kostet und von zahlreichen Profi- und Hobby-Kunden aus über 40 Ländern zur Planung und Erstellung von Feuerwerk-Shows und Präsentationen genutzt wird, kann aktuell auf Steam im Early-Access als Gratis-Version mit 486 Effekten genutzt werden.

Damit könnt ihr eigene Shows mit ganz speziellen Effekten an ganz unterschiedlichen Locations erstellen und diese direkt über YouTube teilen. Die Basic-Version wird ansonsten 24,95 Euro kosten. Dazu müsst ihr auf der offiziellen Website lediglich eure E-Mail-Adresse angeben, damit euch der 3D-FW-Simulator zugeschickt werden kann. Der Entwickler dazu:

Für viele Menschen war es ein schwieriges Jahr und ein normales Silvester wird nicht möglich sein. Ich möchte dazu beitragen, den Jahreswechsel etwas schöner zu machen: FWsim kann ab 25. Dezember für eine Woche völlig kostenlos verwendet werden.

Die fertige Software soll im 1. Quartal 2021 für PC (Windows 10, 8, 7 oder Vista) auf Steam erscheinen. Vielleicht kann FWsim den einen oder anderen Feuerwerk-Fan unter euch über die aktuelle Situation hinwegtrösten. Lärmempfindliche Mitmenschen, Asthmatiker sowie Haus- und Wildtiere werden es euch danken. Auf einen etwas ruhigeren aber nicht minder feierlichen Jahreswechsel 20/21!

Im Anschluß könnt ihr euch noch ein anderhalb minütiges Präsentationsvideo des FWsim anschauen. Guten Rutsch!