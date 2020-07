Electronic Arts in diesem Jahr mit virtueller Jahreshauptversammlung

Nicht nur zahlreiche Gaming-Messen müssen Corona-bedingt in virtuelle Räume verschoben werden. Auch Electronic Arts wird seine diesjährige Hauptversammlung online abhalten – allerdings als rein akustisches Event.

Aktionäre aus Deutschland müssen jedoch lange wach bleiben, wenn sie teilnehmen wollen. Am 6. August 2020 ab 2 Uhr p.m. pazifischer Zeit, 23 Uhr unserer Zeit, werden sich die Aktionäre des Konzerns auf dieser Website einloggen können. Investoren, die zum Ende des Geschäftsjahres am 12. Juni 2020 Anteile hielten, sind berechtigt, an der Online-Versammlung teilzunehmen.

Seid auch ihr Mitinhaber, findet ihr den nötigen Zugangscode in eurer Einladung zur Hauptversammlung. Weitere Informationen bieten euch der Report zum Geschäftsjahr 2020 sowie die aktuellen Berichte an die Securities and Exchange Commission (SEC). Beide Quellen haben wir euch verlinkt.