Spieleveteranen-Podcast #174: Zeitreise 7/2010, 2000, 1990

Zeitmaschine aus Papier

Teaser Erneut graben die Spieleveteranen alte Videospiel-Magazine aus. In dieser Folge erfahrt ihr, womit der Juni vor 10, 20 und 30 Jahren aufwartete.

Heinrich und Jörg sind wieder in die Untiefen der Katakomben ihres digitalen Archivs an Videospiel-Zeitschriften abgetaucht und mit journalistischen Schätzen der Vergangenheit zurückgekehrt, um euch davon zu berichten. Beim Smalltak steht aber zunächst die Gegenwart im Fokus: Jörg berichtete ganz frisch von seiner Spielsitzung mit Cyberpunk 2077, die zuvor am Aufnahmetag stattfand. Dann geht es los mit der Zeitreise. Freut euch unter anderem auf einen Obsidian-Titel mit einem seltenen Setting, einen Titel mit der höchstmöglichen GG-Wertung, den verschrienen Ego-Shooter von John Romero und einen Blick darauf, welche Zukunftsprognosen von Entwicklern auf der E3 2000 eingetroffen sind.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer

Aufnahmedatum: 24.06.2020

Laufzeit: 1:38:49 Stunden

0:00:15 News & Smalltalk

0:00:35 Das heutige Programm.

0:06:04 Aktuelle Spielimpressionen von Cyberpunk 2077.

0:20:54 Gemischte News: Das lange verschollene 16-Bit-Spiel Ultracore von DICE ist jetzt erschienen, Curse of the Moon 2, Crash Bandicoot 4 und Star Wars: Squadrons wurden angekündigt.

0:28:20 Was haben wir zuletzt gespielt? Persona 4 Golden, Red Dead Redemption 2 und (schon in der Vorwoche) The Last of Us 2.

0:38:03 Zeitreise: Juni 2010, 2000, 1990

0:38:23 GameStar 7/2010 und GamersGlobal, u.a. mit Fallout: New Vegas, Alpha Protocol und Super Mario Galaxy 2.

0:55:41 GameStar 7/2000, u.a. mit Deus Ex, Daikatana, MDK 2 und Zukunftsprognosen von der E3.

1:18:16 Power Play 7/1990, u.a. mit Railroad Tycoon, Dragon Strike, Loom und Splatterhouse.