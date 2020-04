Drug Dealer Simulator: Demo verfügbar, Release-Termin bekannt

Es sind harte Zeiten für den kleinen Dealer illegaler Stoffe vor dem örtlichen Bahnhof. Ausgangsbeschränkungen und das erhöhte Polizeiaufkommen werden so manchem Kriminellen das Zusatzeinkommen vermiesen. Um nicht aus der Übung zu kommen, bietet sich ab dem 16. April 2020 derauf Steam an. Das Erstlingswerk des Byterunners Game Studios bietet dort bereits jetzt eine acht Level umfassende Demo zum kostenlosen Download.

Die Dealer-Simulation schlägt eine Mischung aus Authentizität und Humor ein. Aus der Egoperspektive handelt man sich vom Kleinstlieferanten in den heruntergekommensten Straßen einer Stadt bis zum Drogenbaron, der vor allem seine Handlanger auf Tour schickt und große Mengen verschiedener "Gewürze" an Gangs verkauft. Die Ware lässt sich dabei selbst anbauen und portionieren, sogar eigene Mischungen können an den Mann gebracht werden. Mitkonkurrenten, ein Drogenkartell und natürlich die Polizei sind euch dabei immer auf den Fersen. Das öffentliche Handeln in der Einkaufsstraße am helllichten Tag gehört daher nicht zur empfohlenen Strategie.

Dass die Entwickler in dem von ThePlayWay vertriebenen Berufssimulator-/Adventure-Mix das heikle Thema mit einer Prise Humor zu entschärfen versuchen, zeigen schon die Inhaltsbeschreibungen auf Steam. „Verarsche deine Kunden nicht…zumindest nicht zu sehr“ ist dort zu lesen. Oder: „Investiere deinen Profit in den Ausbau deiner Gang und neues Equipment, besteche damit Leute, heuere ein paar Kraftprotze an oder…lass einfach nur die Sau raus! Guns, drugs and Rock 'n' Roll... oder so in der Art.“

Der Drug Dealer Simulator soll in der finalen Version neben der englischen auch eine deutsche Oberfläche mit Untertiteln spendiert bekommen und Kämpfe gegen die Konkurrenz und umfangreicheren An- und Ausbau der eigenen Waren ermöglichen. Und wenn die Entwickler ganz pfiffig sind, eröffnen sie das Spiel mit einem auffälligen „Drogen sind echt nicht gesund... oder so in der Art“-Hinweis.