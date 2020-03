Fusion Retro Books: Kostenlose PDF-Bücher als Corona-Zeitvertreib

Der Verlag Fusion Retro Books reagiert ebenfalls auf die Corona-Krise und will euch mit Lesestoff die Ausgangsbeschränkungen erträglicher machen. Konkret könnt ihr die PDF-Versionen des Fusion Annual 2020 kostenfrei herunterladen, ebenso wie Fusion Issue #10, Fusion Issue #9 und 8-Bit Kids. Wie sich an dem Namen des Verlags unschwer erkennen lässt, richten sich ihre Bücher vor allem an Retro-Fans.