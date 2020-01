Stadia: Google verspricht 120 Spiele und neue Browser-Features für 2020

Google gab seine Pläne bezüglich Stadia für das Jahr 2020 bekannt. Zum einen verspricht das Unternehmen das aktuell eher magere Angebot an Spielen zu verbessern. So sollen insgesamt 120 Titel im Laufe dieses Jahres für die Streamingplattform veröffentlicht werden. Zehn davon sollen bereits in der ersten Jahreshälfte exklusiv oder zeitexklusiv für Stadia erscheinen.

Zum anderen plant Google im Laufe der ersten Jahreshälfte neue Browser-Features einzuführen, für die die Stadia-Spieler keine Updates herunterladen werden müssen. So soll der Chrome-Browser um die 4K-Unterstützung, zusätzliche Google-Assistent-Funktionen, Support für weitere Android-Smartphones und kabelloses Spielen mit dem Stadia Controller erweitert werden. Weitere Infos zu den kommenden Stadia-Pro-Spielen sollen im Februar folgen.