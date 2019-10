Steam: Spiele-Bibliothek mit neuem Layout & neuen Funktionen verfügbar

In den vergangenen Monaten führte Valve für die Steam-Bibliothek eine Beta durch, in deren Verlauf das überarbeitete Layout und die neuen Funktionen getestet werden konnten und Feedback gesammelt wurde. Mit dem jüngsten, in der letzten Nacht veröffentlichten Steam-Client-Update steht die neue Bibliothek nun allen Nutzern zur Verfügung.

Zusätzlich zum neuen Erscheinungsbild – das sich sowohl auf die Startseite der Bibliothek als auch die Einzelansicht eines Titels bezieht – sind mehrere neue Features hinzugekommen, die es euch erleichtern sollen, den Überblick zu behalten. So könnt ihr auf der Startseite sogenannte benutzerdefinierte Regale einrichten, in der jene Spiele gelistet werden, die der von euch gewählten Kategorie entsprechen („vor Kurzem gespielt“, „jüngste Aktivität von Freunden“ und so weiter). Diese Regale könnt ihr zudem beliebig auf der Startseite positionieren.

Befindet ihr euch in der Detailansicht eines Spiels, sind Informationen wie die Spielzeit, die Errungenschaften oder auch allgemeine Angaben – Einzel- oder Mehrspieler, Controller-Unterstützung et cetera – nun besser sichtbar. Auch eventuelle Community-Inhalte und Entwickler-Updates werden besser hervorgehoben als zuvor, und auch die Links zu Inhalten wie den Guides, dem Communityhub oder dem Support sind schneller erreichbar.

Die Übersicht zu euren Spielen könnt ihr bei Bedarf mittels zahlreicher Filter euren Wünschen anpassen. Zur Verfügung stehen unter anderem Kategorien wie der Spielstatus (zum Beispiel „spielbereit“, „lokal installiert“), das Genre (Action, Indie, MMO, RPG und so weiter), Funktionen (Sammelkarten, Workshop) oder auch die Hardware-Unterstützung (VR, volle Controller-Unterstützung und dergleichen).

Außerdem könnt ihr eure jeweilige Auswahl als „dynamische Kollektion“ speichern, die automatisch erweitert wird, wenn ein Titel hinzukommt, der zu den gesetzten Filtern passt. Auf diese Weise könnt ihr die Ansicht der Spiele deutlich übersichtlicher gestalten

Stichwort Kollektionen: Über einen selbst gewählten Namen könnt ihr eigene Sammlungen euer Spiele erstellen und diese kategorisieren. Möchtet ihr beispielsweise die Titel eures „Pile of Shame“ (oder „Mountain of Joy“) im Blick behalten, könnt ihr eine entsprechende Kollektion anlegen und die jeweiligen Spiele entweder per Drag & Drop oder per Rechtsklick dieser Sammlung hinzufügen.

Die (dynamischen) Kollektionen stehen sowohl auf der linken Seite der Steam-Bibliothek zur Verfügung als auch natürlich auf der Startseite, indem ihr per Auswahl zwischen ihnen wechselt oder die zuvor erwähnte Möglichkeit eines eigenes Regals nutzt.

Eine Zusammenfassung der neuen Features der Spiele-Bibliothek sowie eine umfangreiche Liste über die in der Betaphase optimierten und veränderten Möglichkeiten könnt ihr euch auf dieser Seite anschauen beziehungsweise durchlesen.

Abschließend ein genereller Hinweis: Sollten euch die Symbole/Cover, anhand derer die Spiele auf der Startseite angezeigt werden, zu groß sein, könnt ihr deren Darstellung in den Einstellungen anpassen. Wählt dazu in der Menüleiste „Ansicht“, gefolgt von „Einstellungen“ und wechselt im neuen Fenster zu „Bibliothek“. Neben der Option „Automatisch“ (durch die die Größe der Elemente durch die Fenstergröße festgelegt wird) stehen euch „Klein“, „Mittel“ und „Groß“ zur Verfügung.