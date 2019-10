30 Jahre Amiga Joker: Richard Löwenstein veröffentlicht Sonderausgabe

Am vorletzten Wochenende durften sich Besucher der Retro-Messe Amiga 34 in Neuss über eine neue Amiga Joker anlässlich des 30. Jubiläums der Erstausgabe freuen. Mittlerweile können sich Liebhaber von Commodores Freundin die 48 Seiten dicke Sonderausgabe Amiga Joker 1/2019 auch auf amigashop.org bestellen. Zum Preis von 6 Euro zuzüglich 2,20 Euro Versandkosten innerhalb Deutschlands bietet der Initiator der einmaligen Jubiläumsausgabe, Richard Löwenstein, neben Extras wie einem Interview mit Joker-Gründer Michael Labiner über gefakte Tests und einem Post Mortem über die Macher von Lionheart auch Tests neuer und alter Amigaspiele. Zu letzteren zählen unter anderem Monkey Island 2, Turrican 2, Lemmings, Wings of Fury und Rise of the Robots. Das komplette Inhaltsverzeichnis findet ihr hier. An der redaktionellen Arbeit waren neben Löwenstein selbst auch alte Weggefährten wie Reinhard Fischer, Paul Kautz und Timo Weingärtner beteiligt.

Bereits zur Amiga 32 im Oktober 2017 hatte Löwenstein ein 44-seitiges Sonderheft mit „Geheimnissen der Redaktion und Geschichten, die noch niemand kennt“ sowie der Rubrik „Amiga-Klassiker vs. aktuelle Hits“ in Eigenregie veröffentlicht. Die originale Amiga Joker (ursprünglich unter dem Namen Amiga Zocker geplant) erschien zwischen November 1989 und November 1996 und richtete sich vornehmlich mit humorvollen Texten an ein jugendliches Publikum. Als Commodore 1994 in den Konkurs schlitterte und die Amiga-Produktion eingestellt wurde, neigte sich auch die Ära des Amiga-Magazins langsam dem Ende. Zuletzt ging mit der Ausgabe 11/2000 auch das Schwestermagazin PC Joker in den Ruhestand.