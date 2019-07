Computer in der DDR: Neues Buch von René Meyer gratis erhältlich

Der Videospieljournalist René Meyer hat ein neues Buch mit dem Titel Computer in der DDR veröffentlicht, das seit dem 25. Juli 2019 bei der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen gratis erhältlich ist (es fallen allerdings Versandkosten an). Darin berichtet Meyer über verschiedene technische Entwicklungen in der DDR und geht dabei unter anderem auf nachgebaute Mikroprozessoren, den Bildungscomputer BIC und den Spieleautomaten Poly-Play ein.

Computer in der DDR könnt ihr unter anderem kostenlos über die Homepage der LZT bestellen, es fallen jedoch Versandkosten von bis zu fünf Euro an. Alternativ erhaltet ihr das Buch auch direkt beim Autor beziehungsweise auf Veranstaltungen wie der gamescom 2019. Weitere Infos dazu findet ihr in den Quellen verlinkt.

René Meyer veröffentlichte bereits mehr als 60 Bücher zum Thema Videospiele und ist darüber hinaus Betreiber des "Haus der Computerspiele", einer Wanderausstellung mit über 25.000 Exponaten aus der Geschichte der Computer- und Videospiele. Seine Sammlung von Spielkonsolen wurde in das Guiness-Buch der Rekorde aufgenommen.