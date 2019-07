gamescom 2019: Erstmals mit Auftakt-Gala // Line-up bekannt – mit Sony

Mit der großen Opening Night Live soll am 19. August um 20 Uhr die gamescom 2019 eingeläutet werden. Einen Tag vor dem offiziellen Start der Messe in Köln präsentiert Geoff Keighley, der zuletzt die Gala der Game Awards produziert und moderiert hat, einen Überblick über die Highlights der anstehenden Woche. In der erstmals aufgeführten Show wird es Ankündigungen großer Publisher, Weltpremieren mit neuen Trailern sowie Gastauftritte von Stars der internationalen Games-Branche geben. Tickets für die Veranstaltung werden separat verkauft, das Event allerdings auch im Livestream auf gamescom.de übertragen.

Neben der Ankündigung der Opening Night steht auch der vorläufige Hallenplan und damit das Line-up der Aussteller fest, auf dem sich auch Sony wiederfindet. Nachdem die Japaner auf der diesjährigen E3 noch fehlten, wird man auf der gamescom einen Stand in der Halle 7 betreiben, in der unter anderem auch Capcom und Frontier Developments ihre Neuigkeiten vorstellen.

Während die Ausstellungsfläche um rund fünf Prozent auf nun 210.000 Quadratmeter vergrößert wurde und die Veranstalter durch das Entzerren von Besucher-Hotspots, breitere Gänge, zusätzliche Ruhezonen und Sitzmöglichkeiten sowie das neu eingeführte Abendticket (ab sieben Euro von 16 bis 20 Uhr) einen angenehmeren Aufenthalt gewährleisten wollen, sind auch zusätzliche Veranstaltungsbereiche vorgesehen. So wird im neuen Indie-Village Indie-Entwicklern eine Bühne geboten. Retrofans kommen in der Retro-Area auf ihre Kosten und die Merchandise-Area bekommt ebenso wie das Cosplay Village mehr Platz spendiert.

Der vorläufige Hallenplan mit allen wichtigen Ausstellern:

Hallen 1 bis 4: Business Area

Halle 5.1 / 5.2: Cosplay Village und Merchandise Area mit mehr als 100 Anbietern

Halle 6: astragon Entertainment, Bandai Namco Entertainment, Bandai Spirits, CD Projekt S.A., Electronic Arts, Facebook, Ubisoft, Take-Two Interactive

Halle 7: Aorus (Gigabyte), Capcom Entertainment, Caseking, Dell, Frontier Developments, Sony Interactive Entertainment

Halle 8: Bethesda Softworks, Microsoft/Xbox, Microsoft Deutschland, Omen, THQ Nordic, Turtle Entertainment, Wargaming Europe

Halle 9: Deep Silver/Koch Media, Google Inc., YouTube, Konami Digital Entertainment, Netflix International, Nintendo, Samsung Electronics, Square Enix

Halle 10.1: Alternate, Corsair, Discord, Media Markt, Medion, Razer, Trust

Halle 10.2: gamescom indie village mit Indie Arena Booth, Retro Area, gamescom Campus, gamescom Jobs & Karriere, Jugendforum NRW, Family & Friends

Halle 11.3: Event Arena

P8 (Parkplatz hinter der Halle 8): Outdoor Area

Zum Abschluss der gamescom-Woche findet in der Kölner Innenstadt zudem das gamescom City Festival vom 23. August bis 25. August statt. Hier treten auf der Bühne am Hohenzollernring und der Porta-Bühne auf dem Rudolfplatz unter anderem die Music-Acts Selig, Brings, Maxim, Eli und Kasalla auf. Alle Informationen zu Preisen, Anfahrt und Programm findet ihr auf der Eventseite der gamescom.