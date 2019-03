Jörg Langer bei WDR Digitalistan über Googles Spiele-Streaming

Kurz vor seinem Abflug Richtung San Francisco und GDC 2019 war GamersGlobal-Chefredakteur Jörg Langer bei WDR Digitalistan zu einem Interview zu Googles Spiele-Streaming eingeladen. Google Stadia war zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit Details angekündigt und nur als "Project Stream" bekannt, was allerdings nichts an Jörgs Meinungen ändert. Unter anderem geht es darum, ob Streaming für Spiele das neue Ding ist, welche Gefahren Jörg in der Technik sieht und ob er sich persönlich auf die Streaming-Zukunft freut. Das Interview findet ihr bei WDR Digitalistan.