Can You Pet The Dog? Twitter-Account listet streichelbare Hunde in Spielen

PC Switch PS4 PSVita Linux MacOS

Spiele und Hunde zu lieben muss sich nicht ausschließen. Das beweist der Twitter-Account Can You Pet The Dog?. Hier werden Videospiele aus allen möglichen Genres, Jahren und Plattformen zusammengetragen, in denen Hunde gestreichelt werden können - oder eben nicht. Jede Begegnung mit einem Hund (oder Wolf) wird in Bild und Video festgehalten, über 82.000 Follower folgen dem Twitter-Account bereits.

Während sich Red Dead Redemption 2, Last of Us, Assassin's Creed 3 und Metal Gear Solid 5 besonders tierlieb zeigen, ist der Rottweiler in Grand Theft Auto 5 nicht gerade als Kuscheltier bekannt, vom Schäferhund in Fallout 4 ganz zu schweigen. Und auch das kleine Wollknäuel in Super Mario Odyssey will lieber spielen als kuscheln. In einigen Spielen sorgt das Hundestreicheln bisweilen für unterhaltsame Momente. Im Indie-Rollenspiel Undertale aus dem Jahr 2015 etwa kämpft ihr gegen einen Hunderitter. Streichelt ihr ihm den Hals, wird dieser immer länger und länger, bis eine Nachricht erscheint, die euch mitteilt, dass der Gute nicht mehr gestreichelt werden kann, er jedoch euren guten Willen zu schätzen weiß. Can You Pet The Dog? beweist: Hunde müssen nicht immer nur Kanonenfutter sein (#laracroft).