Paradox eröffnet neues Studio in Kalifornien - neue IP in Arbeit

Paradox Interactive, der schwedische Entwickler und Publisher hinter Spielserien, wie Europa Universalis, Hearts of Iron und Crusader Kings, hat im kalifornischen Berkeley ein neues Studio unter dem Namen Paradox Tectonic eröffnet, das bereits an einer neuen Marke arbeitet. Um was es sich genau dabei handelt, will Paradox zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Geleitet wird das Studio vom Branchenveteranen Rod Humble, der zuvor als Executive Vice President bei Electronic Arts, sowie als CEO bei Linden Lab tätig war. Seitens Humble heißt es dazu:

Unser Ziel mit Paradox Tectonic ist es, offene, unterhaltsame und schöne Spiele zu erschaffen, die die Intelligenz der Spieler respektieren und deren Kreativität, Freiheit, Emotionen und Beteiligung unterstützen. Unser Studio-Aufbau setzt auf bewährte Verfahren für moderne Entwicklung: ein Team erfahrener Experten und eine flache Organisation in einer spannungsarme Arbeitsumgebung. Es ist ein Privileg, mit so vielen herausragenden Kollegen aus so vielen AAA-Projekten wieder zusammenarbeiten zu können. Mein Team und ich freuen uns bei Paradox einzusteigen und die nächste Wachstumsentwicklung des Unternehmens mit voranzutreiben. Da unsere Wertvorstellungen sich gleichen und auch bei uns der Kunde immer an erster Stelle steht, passt Paradox einfach perfekt zu uns.

Paradox Tectonic fügt sich der Liste internationaler Studios von Paradox Interactive ein, die unter anderem die schwedischen Niederlassungen Paradox Development (Stockholm), Paradox Arctic (Umeå) und Paradox Mobile Development (Malmö), sowie Triumph Studios im niederländischen Delft und Harebrained Schemes in Seattle umfasst. „Die Eröffnung eines Studios in der kalifornischen Bay Area bringt uns direkt in das Herz einer der größten Gaming- und Tech-Communities der Welt“, so der Paradox-CEO Ebba Ljungerud. „Rod Humble und sein Team bringen eine Fülle an Erfahrungen mit sich und einen Studioleiter, der bereits Entwicklungen von Spielen lenkte, die die Spieleindustrie mehrfach geprägt haben. Wir hoffen schon bald einige bahnbrechende Neuigkeiten von Tectonic Teams mit euch teilen zu können.“