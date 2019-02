Humble Store: Great GameMaker Games Bundle gestartet

Im Humble Store ist heute das „Great GameMaker Games“-Bundle gestartet, das unter anderem Titel, wie Blackhole, Solstice, Don't Sink, Alone With You und Crashlands umfasst. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag zwischen den Entwicklern, Humble Tip und zwei Wohltätigkeitsorganisation aufteilen, von denen ihr eine selbst wählen könnt. Hier die Details:

Ab einem US-Dollar (0,88 Cent):

Blackhole + Soundtrack

Cook, Serve, Delicious!

Rabatt von zehn Prozent auf Humble-Monthly-Abo

Ab einem Durchschnittsbetrag von aktuell 8,35 US-Dollar (7,39 Euro):

Cook, Serve, Delicious! 2!!

Kingsway

Kuso

Solstice + Soundtrack

Ab einem Betrag von mehr als 12,00 US-Dollar (10,62 Euro):

12 is Better Than 6

Alone With You

Crashlands

Don't Sink

Rivals of Aether

Soft Body + Soundtrack

+ Soundtrack Way of the Passive Fist + Soundtrack

Darüber hinaus verschenkt Humble aktuell wieder drei Tage Premium-Account-Zeit, 250 Dublonen (Spielwährung), sowie eine exklusive Flagge (ab Level 14) und Tarnung (ab Level 11) für das Online-Multiplayer-Spiel World of Warships (Testnote: 7.0). Die Bonusinhalte sind für die Neueinsteiger gedacht. Existierende Accounts können nur die Flagge anfordern.