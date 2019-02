Maupiti Island: Remake des französischen Adventures von 1990 geplant

PC Switch XOne PS4 iOS MacOS Android

Das Studio Lankhor war Anfang der Neunziger mitverantwortlich, dass das inoffizielle Genre der französischen Adventures begründet wurde: Abenteuerspiele, die sich durch experimentelle Geschichten, künstlerisch ambitioniertes Design und dezent kitschbehaftete Grafik auszeichneten. Einer dieser Titel war das Point-and-Click-Adventure Maupiti Island, das als Nachfolger von Mortville Manor 1990 erschien und sich neben Digitalsound und Sprachsynthese durch innovative Gameplay-Ideen auszeichnete. Nun hat sich das frisch gegründete Studio Cup of Games eines Remakes angenommen und wirbt auf Kickstarter um Unterstützung. 50.000 Euro sollen für die Realisierung zusammengetragen werden um ein modernes Adventure mit der „Seele“ des Originals zu kreieren.

Die Geschichte von Maupiti Island verschlägt den Spieler als Detektiv Jérôme Lange im Jahr 1954 an den Strand einer kleinen Insel im Indischen Ozean. Eigentlich auf einer Reise von Madagaskar nach Japan unterwegs, nötigte ein aufziehender Sturm sein Boot zum Notankern. Auf Maupiti Island gerät der Spezialist für knifflige Kriminalfälle direkt in ein Verbrechen, dessen Aufklärung er pflichtbewusst nachkommen will. Dabei deckt Lange eine ganze Reihe von Verschwörungen auf.

Das Besondere an Maupiti Island war und ist ein komplexes Zeit-Gameplay. Ereignisse sowie die Anwesenheit der Insulaner an verschiedenen Orten erfolgen nach einem zeitlich festgelegten Skript. Abhängig von seinen Aktionen könnt ihr als Spieler entweder einen Teil der laufenden Handlung miterleben oder die Charaktere später nach den Geschehnissen befragen. Eine andere Besonderheit stellt die Interaktion dar. Um an wichtige Informationen zu kommen, können Charaktere befragt, bedroht oder bestochen werden. Deren Haltung gegenüber Jérôme Lange schwankt dabei von freundlich zu feindselig, und zwingt euch - wenn ihr euch zu unhöflich benehmt - die Insel und damit das Spiel zu verlassen.