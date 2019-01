Square Enix kündigt Online-Kartenspiel zu Final Fantasy an

PC iOS Android

Online-Kartespiele erfreuen sich seit einiger Zeit großer Beliebtheit, nun will auch Square Enix mit seiner populären Final-Fantasy-Marke etwas vom Kuchen abhaben. Bereits in diesem Jahr soll das Final Fantasy Digital Card Game für PC und Smartphone erscheinen, allerdings zunächst nur in Japan. Dort startet bereits Ende Januar ein erster Betatest mit 10.000 Teilnehmern.

Im Final Fantasy Digital Card Game lassen die Entwickler in altbekannter Hearthstone-Manier die Helden ihrer langlebigen Final-Fantasy-Rollenspielwelt in Kartenduellen gegeneinander antreten. Die Japaner setzen dabei bewusst auf einen Retro-Stil, der die teilnehmenden Figuren im Duell als 2D-Pixelfiguren erscheinen lässt und, einmal im Kartendeck befindlich, im Laufe der Zeit verbessern lässt. Als weiteres Gameplay-Element sollen auch die aus den Rollenspielen bekannten Beschwörungen in das Spiel Einzug halten. Square Enix wird das Final Fantasy Digital Card Game als Free-to-Play-Titel vertreiben und - wie die anderen großen Genrevertreter auch - kostenpflichtige Zusatzinhalte und Mikrotransaktionen anbieten.