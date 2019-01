Humble Store: Stardock-Bundle 2019 gestartet

Im Humble Store wurde zum Jahresbeginn das neue Stardock-Bundle 2019 gestartet, das ausgewählte Strategietitel aus dem Portfolio des Publishers umfasst. Neben Galactic Civilizations 3 sind auch Ashes of the Singularity: Escalation, Sins of a Solar Empire - Rebellion und Offworld Trading Company (im User-Artikel) samt einigen Zusatzinhalten enthalten. Ihr zahlt wie immer, was ihr wollt und könnt euren Betrag frei zwischen Stardock, Humble Tip und einer Wohltätigkeitsorganisation eurer Wahl aufteilen. Nachfolgend das Bundle im Überblick:

Ab einem US-Dollar (0,87 Cent):

Galactic Civilizations 2: Ultimate Edition

Galactic Civilizations: Ultimate Edition

Sins of a Solar Empire - Rebellion

Ab einem Durchschnittspreis von aktuell 9,99 US-Dollar (8,73 Euro):

Ashes of the Singularity: Escalation

Galactic Civilizations 3: Core Edition

Gutschein für Star Control - Origin (33 Prozent)

Ab einem Betrag von mehr als 13,00 US-Dollar (11,35 Euro):