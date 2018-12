Humble Store: Charity-Bundle Yogscast Jingle Jam 2018 gestartet

Im Humble Store wurde kürzlich die diesjährige „Yogscast Jingle Jam“-Spendenaktion gestartet. In den nächsten rund vier Wochen könnt ihr dort den diesjährigen großen Indie-Bundle zum Preis von 35 US-Dollar (etwa 31 Euro) erwerben und dabei diverse festgelegte Wohltätigkeitsorganisationen, wie Special Effect, War Child, Charity - Water, Stand Up To Cancer und The Call of Duty Endowment, sowie eine Hilfsorganisation eurer Wahl unterstützen. Der Erlös aus den Verkäufen des Bundles wird laut Humble zu 100 Prozent an die Bedürftige gehen.

Das Bundle umfasst zahlreiche Titel, wobei täglich bis zum 25. Dezember 2018 ein Spiel aus dem Paket enthüllt wird. Wer alle Inhalte haben will, sollte das Bundle sofort erwerben, da einige Spiele nur in limitierter Anzahl verfügbar sind. Das Bundle findet ihr unter dem Quellenlink. Wer das Geld nicht hat, kann auch schon ab 5 US-Dollar (4,40 Euro) spenden und erhält ein Shout-out im Yogscast-Stream und das Salute Pack für die PC-Version von Call of Duty - Black Ops 4 (Testnote: 8.5), das eine Geste, Tag, Sticker, eine Calling Card und ein Emblem enthält.