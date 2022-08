Teaser Die Professoren Langer und Lenhardt klopfen eine Stunde die akademischen Qualitäten der Uni-Wirtschaftssimulation ab und schauen, ob nicht zu viel vom Vorgänger plagiiert wurde.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Two Point Campus ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Macher vonlegen das Gesundheitswesen zu den Krankenakten und bieten Spielern nun die Gelegenheit, eine Universität zu errichten und zu verwalten. Bei Studiengängen wie Forschologie und Rittersportwissenschaften wird schnell klar, dass sichdabei genau so wenig ernst nimmt, wie schon der vorige Titel aus demselben Haus.Sowohl Jörg als auch Heinrich hatten Freude an dem komfortablen Aufbau-Gameplay von Two Point Hospital und an dessen liebe- und humorvollen Animationen. Doch schafft es Two Point Campus nicht nur, in der ersten Stunde einen ähnlichen Charme zu versprühen, sondern sich auch genug vom Krankenhaus-Geschwisterchen abzuheben? Denn wie immer in der Stunde der Kritiker gilt: Nach rund 60 Minuten folgt das Fazit und am Ende steht die Antwort auf die bange Frage, ob Heinrich und Jörg sich auch in ihrer privaten Zeit einschreiben oder sie dem Campus den Rücken kehren.Viel Spaß beim Anschauen!