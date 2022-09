Trinity Trigger Release-Trailer

Teaser

Direkt zum Release des Action-RPGsam heutigen Tag, haben Publisher Furyu und Entwickler Three Rings einen Trailer veröffentlicht, der euch kurz die Protagonisten vorstellt und einige Eindrücke vom Spiel vermittelt. Der Launch des Indie Titels zum Eröffnungstag der Tokyo Game Show 2022 ist sicher kein Zufall. Kleine Studios haben es nicht leicht, aus der Masse an Veröffentlichungen herauszustechen. Der visuelle Stil des Spiels erinnert an 3D-Klassiker des JRPG-Genres. Wie bereits erwähnt, ist Trinity Trigger heute, am 15. September 2022 für Nintendo Switch, PS4 und PS5 erschienen. Pläne für eine Umsetzung auf Xbox Konsolen oder PC sind aktuell nicht bekannt.