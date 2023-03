Spiele-Highlights im April 2023

Teaser Die Neuerscheinungen im April bringen Jedi-Action mit Cal Castis und BB, die Auferstehung von Dead Island 2, Aloys neue Abenteuer in Horizon - Forbidden West: Burnin Shores und mehr.

Willkommen zu den Spiele-Highlights! In diesem neuen Video-Format werfen wir einen Blick auf die spannendsten Releases des kommenden Monats.Kein Scherz: Im April schlurft ein Zombie-Spiel auf PC und Konsolen, das einige schon für tot erklärt haben. Aber die Tore der Entwicklungshölle stehen offen und so wandelt das Sequel von Dead Island unter uns (auch in einer leicht geschnittenen USK-Fassung). Doch nicht nur in dem Spiel geht es Los Angeles nicht so gut, wie auch Aloy im neuen DLC fürbestätigen kann (wobei, ist schon hübsch mit all der Flora und blauem Meer). Dazu flieht Cal Castis in seinem Abenteuer zwischen Episode 3 und Episode 4 von Star Wars vor der Inquisition, Minecraft macht auch Strategie und in unserem Geheimtipp bietet ein spannendes Söldnerleben.Das sind unsere April-Highlights:Auf welche Spiele freut ihr euch im April 2023?