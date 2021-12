Mein Dune-2-Remake User-Artikel

Teaser Seit 20 Jahren bastelt Stefan Hendriks an seinem Remake von Dune 2. In diesem Interview spricht er über seine Arbeit und die Vision dahinter.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Aus der neunten Mission der Atreides-Kampagne: Man beachte die hübschen Explosionen.

Anzeige

Harkonnen-Angriff: Stefan Hendriks baut auch eine Skirmish-Funktion ins Remake ein.

Manch einer sagt,sei das erste echte Echtzeitstrategiespiel (RTS) gewesen - Stefan Hendriks gehört nicht dazu. Der Hobby-Programmierer ist großer Fan vonaus dem Haus Westwood und will den Klassiker ins Jahr 2021 beamen. Im September legte er die neueste Version 0.6.0 vor. Fertig ist das Projekt aber noch lange nicht, wie Hendriks in diesem Gespräch verrät.Ich bin 1983 geboren. Auf einem IBM-Klon, dem Tulip 8088XT, habe ich zum ersten Mal Dune 2 gespielt. Ich erinnere mich, dass es so langsam war, dass es ewig dauerte, die Einheiten zu bewegen. Aber ich war erstaunt über die Art des Spiels. Es gab nichts Vergleichbares. Ein Jahr oder später hatte ich einen 80268. Ich sparte auch Geld für eine Soundblaster 16. Zusammen mit einer VGA-Karte habe ich dann Dune 2 erneut ausprobiert. Erst dann habe ich es richtig zu schätzen gelernt.Zu dieser Zeit gab es nichts Vergleichbares. Diese Art von Spiel war neu für mich. In Kombination mit der fantastischen Musik und Grafik war ich süchtig danach. Ich habe auch den David-Lynch-Film gesehen und die Bücher gelesen. Das Dune-Universum war so großartig. Und doch war Dune 2 so einfach. Es hat eine starke Anziehungskraft auf mich.Ich habe den David-Lynch-Film gesehen, bevor ich das Buch las. Ich fand den Film cool, aber manchmal ein wenig seltsam. Ich mochte damals die visuellen Elemente. Die Sandwürmer und die Kostüme waren nett. Später habe ich die Bücher gelesen und festgestellt, dass die Geschichte ganz anders ist. Ich sah mir den Film noch einmal an und es gefiel mir nicht, dass der Film einige grundlegende Aspekte der Geschichte verändert hatte. Viel später hatte ich die Gelegenheit, die von Fans erstellte Redux-Version zu sehen. Ich mag sie sehr. Je älter ich wurde, desto mehr schätzte ich aber auch den Versuch, den David Lynch unternommen hatte. Er hat immer noch einen besonderen Platz in meinem Herzen.Ja, ich habe den Film jetzt dreimal gesehen. Kurz gesagt: Ich liebe ihn. Ich würde jedem empfehlen, ihn zu sehen. Ich habe sogar einen kleinen Blogbeitrag darüber geschrieben , was ich von dem Film halte, falls jemand an einer Meinung interessiert ist, die nicht von einem Filmexperten stammt.Es macht mir einfach Spaß. Aber auch das Feedback von anderen motiviert mich. Ich hoffe, viel zu lernen, dabei Leute zu treffen und diese mit meinem Projekt glücklich zu machen. Jede Art von Rückmeldung ist für mich sehr motivierend - das gibt mir mehr Energie, um weiterzumachen.Dune 2 hatte den Untertitel „Der Aufbau einer Dynastie“. Ich dachte, der Teil nach dem Bindestrich wäre cool. D2TM ist ein Remake von Dune 2, eine Hommage. Ich dachte, „The Maker“ (der sich auf Shai-Hulud bezieht) klingt cool.Nein, zwischen den Jahren 2000 und 2004 programmierte ich auch RealBot, einen Counter-Strike -Bot.Auf jeden Fall, Quake hat einen großen Einfluss. Und ich mag auch Half-Life. Als ich Counter-Strike entdeckte, war ich süchtig. Etwas später fand ich heraus, dass es eine Möglichkeit gab, eigene serverseitige Bots zu programmieren. Da es damals noch keine stabile Internetverbindung gab, war das Spielen gegen Bots eine Alternative. Da ich gerne mit C++ herumspielte, versuchte ich, meinen eigenen Counter-Stike-Bot zu bauen. Dieser erregte eine Menge Aufmerksamkeit und überforderte mich in gewisser Weise. Dadurch wurde auchauf die lange Bank geschoben.Jemand in den Dune-2k-Foren stellte mir eine hervorragende Frage: Wie ich D2TM hinter mir lassen möchte. Als einen halb fertigen Versuch? Und diese Frage traf mich ins Herz. Ich war nicht glücklich damit, es so zu belassen. Aber ich wollte auch Fortschritte machen. Ich wollte nicht alles noch einmal neu schreiben. Also beschloss ich, mir den Code zu besorgen, ihn wieder in Form zu bringen und zu entscheiden, welche Funktionen ich hinzufügen möchte und von dort aus weiterzuarbeiten.Die ist großartig. Obwohl die geschäftigen Zeiten vorbei sind, war es am Anfang großartig. Viele Leute kamen dorthin und wir hatten tolle Gespräche. Später habe ich hauptsächlich in den Foren gelesen und andere Teile im Auge behalten, ohne mich an den Diskussionen zu beteiligen. Ich empfehle auch den D2TM-Discord, in dem sich mittlerweile rund 100 Leute tummeln.Nein, obwohl ich selbst viel an dem Code arbeite. Von Zeit zu Zeit helfen mir Leute. Ich hatte viel Hilfe von einem Freund von mir. Er ist eine große Hilfe beim Programmieren. Auch auf der Nicht-Code-Seite hatte ich in all den Jahren viel Hilfe. Die gehobenen Grafiken wurden von mehreren Leuten aus der Dune-2-Community erstellt. Ich bin sehr dankbar für ihre Unterstützung und hoffe, dass ich ihrer Arbeit mit diesem Spiel gerecht werden kann.Die sind natürlich verlockend und in der Tat füge ich Änderungen hinzu. Sehr grobe Änderungen, wie die Gruppierung und die Kastenauswahl hatte ich von Anfang an dabei. In der aktuellen Version 0.5.0 habe ich das Zoomen der Karte hinzugefügt, aber auch das Ziehen des Ansichtsfensters und das Umgestalten der Seitenleiste.Da gibt es eine Menge. Aber einer meiner größten Wünsche ist es, einen Mehrspielermodus hinzuzufügen. Ich möchte auch einen Einzelspieler-Kampagnenmodus erstellen, bei dem die Kampagnenkarte dynamischer ist. Das heißt, man kann dann ein bestimmtes Gebiet erobern, aber die KI kann trotzdem versuchen, dieses Gebiet anzugreifen und eine neue Basis zu bauen. Dann sollte man sozusagen zwischen den Regionen hin und her gehen können. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktionieren würde, aber es hört sich lustig an. Es gibt viele Ideen …Ja, ich glaube sogar, dass dieses Projekt meine Karriere als Software-Ingenieur stark geprägt hat. Zum einen bei der Spieleentwicklung: Insbesondere bei einer eigenen Engine muss man an alles denken. Man muss programmieren und über die Benutzeroberfläche nachdenken, darüber, wie man Dinge rendert, wie man Ressourcen auflädt. Man muss sicherstellen, dass man Grafiken hat und vieles mehr. Selbst bei einem Remake muss man sich über diese Mechanismen Gedanken machen. Und wenn man seine eigenen Grafiken erstellen will, wird noch mehr von einem verlangt.Nun, wenn das vergangene Jahr das Entwicklungstempo vorgibt, kann man davon ausgehen, dass ich mehrere Jahre benötigen werde, um es fertigzustellen. Es gibt noch viele fehlende Bausteine.Eine offensichtliche Sache ist das Fehlen eines Optionsmenüs. Man kann etwa seinen Fortschritt nicht speichern. Aber es besteht auch die Notwendigkeit für weitere Verfeinerungen, unter anderem das Hinzufügen von Zwischensequenzen zwischen den Kampagnen-Missionen. Kurz gesagt: Ich könnte leicht ein Jahrzehnt damit verbringen. Aber wer weiß, vielleicht finde ich einen Weg, tagsüber mehr daran zu arbeiten, damit das Projekt Dinge schneller vorangeht.Auf der Website von Dune 2 – The Maker findet ihr weitere Informationen zum Remake. Die aktuellste Version findet ihr auf Github zum Download. Viel Spaß!