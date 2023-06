Best-of-DU: Ergebnis des User-Votings // Interview mit dem Gewinner

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Vorfeld der Feierlichkeiten zur 100. Ausgabe der DU-Galerie "Das spielen unsere User" präsentierte das Community-Team ein Best-of aus den 99 vorangegangenen Galerien. 40 Beiträge von 40 Autoren zu 40 unterschiedlichen Spielen laden zum Schmökern und Verweilen in den originellen Texten ein.

Daran angegliedert war ein User-Voting: Zwei Wochen lang durften alle GamersGlobal-User darüber entscheiden, welche DU-Beiträge ihnen besonders gefallen haben. Jeder Teilnehmer konnte bis zu drei Stimmen abgeben. Das Ergebnis steht nun fest!

Abgegebene Stimmen: 156

Teilnehmer: 57

Wir haben mit dem mutmaßlichen Gewinner direkt nach der Verkündung des Ergebnisses ein Interview geführt.

Reporter: Herr Q-Bert, herzlichen Glückwunsch. Wie fühlen Sie sich nach dem Sieg?

Q-Bert: Ich bin gerührt und dankbar, es gab so viele fantastische Beiträge und ich hätte nie gedacht, dass...

Reporter: Wirklich nicht? War dieser Wettbewerb nicht ursprünglich sogar Ihre Idee?

Q: Ähhh, eigentlich war das, ähm, so ein Gemeinschafts-Brainstorming-Ding...

Reporter: Aber Sie haben bei Jörg Langer doch extra einen Preis gefordert!

Q: Was? Nein, ähm, das hat Jörg ganz allein...

Reporter: Und haben Sie nicht selbst die Online-Umfrage erstellt?

Q: Ja. Aber...

Reporter: Lassen Sie mich das kurz für unsere Leser zusammenfassen. Sie wollten eine Wahl, die Sie dann selbst veranstaltet haben. Sie haben die Online-Umfrage erstellt und sind nun "überraschend" der Sieger. Zustände wie in der DDR! Was sagen...

Q: Moment mal! In der DDR gab es noch gar keine Online-Umfragen!

Reporter: Jetzt werden Sie hier mal nicht witzig. Also, was sagen Sie eigentlich dazu, dass angeblich nur 57 User abgestimmt haben sollen?

Q: Das ist in der Tat weniger, als ich erhofft hatte. Aber es standen 40 Beiträge mit sehr viel Text zur Wahl und lieber stimmen 57 User ernsthaft ab, als 200 Fake...

Reporter: Fake! Sie sagen es! Woher wissen wir denn, dass Sie nicht 100 Stimmen für die wirklich fantastischen Texte von Vampiro, StefanH, MicBass, Jürgen oder allen anderen Teilnehmern unterschlagen haben?

Q: Äh, also das ist doch, ich meine, ja, die Beiträge sind wirklich toll, in der TOP Five sind auch meine Favoriten, für die ich gestimmt habe. Und ich gebe meinen Kollegen Ganon und Drapondur den Zugang zum Online-Vote frei, damit...

Reporter: Komplizen! Sie stecken alle unter einer Decke!

Q: Wir sind ein Team! Und es ging mir doch nie darum, einen Preis zu bekommen. Wir wollten nur die schönsten Beiträge aus 99 DU-Ausgaben noch einmal aus den Archiven holen.

Reporter: Dann wären Sie also bereit, auf die Siegprämie zu verzichten und dem Zweitplatzierten, also dem mutmaßlich echten Gewinner zu überlassen?

Q: Natürlich! Vampiro tut sehr viel für GamersGlobal, seine Spiele-Checks sind grandios. Wenn jemand einen Preis verdient, dann Vamp...

Reporter: Die Zeit ist leider um, wir geben zurück ins Studio!

Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Unabhängig vom dubiosen Ausgang dieser Abstimmung danken wir allen Lesern, Autoren und Stimmabgebern für ihr Engagement. Wir bleiben an der Sache dran und vielleicht muss diese Wahl zum 250. Jubiläum der DU-Galerie wiederholt werden?!