En Garde! Test+

Wenn ic h in En Garde ! vo m Kam p f zur Fl ucht w e chsle und improvisiere, um Waffenständer , Sp rengfä sser und mehr um mich he rum zur Waffe zu machen , fän g t da s auf schö ne Art den Humor un d das S p ektakel v on Mant el- u nd-D e gen - Filmen ein , auch wenn irgendwann alle Umgebungsobjekte eingeführt sind und der Ablauf etwas formelhaft wird . Dazu sorgen der abenteuerliche Soundtrack und die charmanten Sprecher für Stimmung und es gibt viele lustige Sprüche von Feinden sowohl während des Gefechts als auch danach – sofern einem die Infantilität der Story und des ganzen Humors nicht abschreckt .



Letztlich kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass En Garde! ein Prototyp ist – sollte es eine Fortsetzung geben, bietet die dann hoffentlich auch eine passende, zusammenhängende Geschichte im Stil von Zorro oder Die Brautprinzessin. Mein Daumen zeigt aber nach oben – En Garde! mag ein kurzes Vergnügen sein, aber es ist definitiv ein Vergnügen.