Synced Preview+

Teaser Nanomaschinen-Roboter wirkten wie eine gute Idee, bis sie sich gegen die Menschheit wendeten. Mit Hilfe freundlicher Nano-Begleiter durchsiebt ihr in diesem Shooter die Blechdosen mit Blei.

Ich konnte auf einem Event einige Stunden mit Synced von Entwickler NExT Studios und Publisher Level Infinite ( ein Publishing-Arm von Tencent) verbringe n. Der Third-Person-Shooter soll n och vor Ende des Sommer s 2 023 als Free-to-Play -Titel ers c hein en . Synced ist in einer poostapokalyp tische n Welt ange siedelt , in der formwa ndelnde R obo t er aus Nanoma s chinen durch g edre ht sind u nd die Men s chheit be kä mpfe n . Doc h nicht alle Mas chin e n sin d gegen euch , im Kampf nutzt ihr selbst die Kräfte von vier Nano-Wesen. Hauptsächlich ist der Titel dabei auf PvE-Matches in Dreier-Teams ausgerichtet – es soll neben anderen Modi auch einen Solo-Modus geben, aber die Entwickler versuchten gar nicht erst den üblichen "es macht Solo und im Team Spaß"-Sermon, sondern gaben zu, dass Synced auf Koop ausgelegt ist. Der Solo-Modus sei aber tatsächlich erst auf Wunsch der Beta-Tester integriert worden.

Bevor das Matchmaking startet, entscheidet sich jeder Spieler euch für einen von sechs Helden, die mit ihren Skills und Passiveffekten in Rollen wie Heiler, Scharfschütze oder Nahkampfexperte fallen . Ebenso entscheidet ihr euch für einen von vier Nanos, mit dem ihr in die Missionen startet. Crusher haut besonders gut drauf, Guardian punktet mit Verteidigungs-Kräften, Supressor und Seer bieten wiederum Support-Fähigkeiten. Sowohl die Helden als auch die Nanos dürfen in jedem Team mehrfach vertreten sein. Es können auch drei Ausgaben von Dr. Stone mit jeweils ausgerüstetem Guardian in die Schlacht ziehen.



Seid ihr im Feld, trefft ihr bald auf erste Feinde, die wie humanoide, vieleckige Gestalten aussehen. In Deckung gehen ist hier nicht angesagt , kommen euch im Nahkampf agierende Feinde zu nahe oder zischeln leuchtende Projektile auf euch zu, sind Hechtrollen das Mittel der Wahl. Ansonsten haltet ihr mit einer Bandbreite an MGs, Schrotflinten und mehr auf die Gegner drauf . Daneben greift ihr die Skills eures Helden zurück oder auf die eures Nano- Begleiters .



Doch bevor ihr die Kräfte eures Nanos erstmals in einer Runde nutzen könnt , müsst ihr zunächst eine stärkere Spezialvariante (die auch oft monströser aussieht) der gegnerischen Maschinen besiegen und diese aus nächster Distanz umpolen , nachdem sie zu Boden gegangen ist . Danach hetzt ihr euren Nano per Knopfdruck direkt auf Gegner, damit er autonom mitkämpft . Alternativ weist ihr dem Nano einen Bereich zu , den er verteidigt oder an dem er eine Support- Fähigkeit wirkt . Ebenso könnt ihr den Gehilfen per Knopfdruck zurückrufen , dann wird er zu einer Art Armreif , der euch mit einer defensiven Fähigkeit stärkt . Dazu kommen weitere Effekte , zum Beispiel bietet jeder Nano einen etwas anders gestalteten Supersprung mit kurzem Cooldown. Beim Guardian steigt ihr auf dessen Schild und surft darauf schnell durch die Gegend, während der Sprung des Supressors euch mit einer flachen Flugkurve nach vorn durch die Luft schleudert. Habt ihr den Nano herbeigerufen, nimmt er auch Schaden. In den Anspielrunden ist es mir aber nie passiert, dass ich meinen Nano zurückrufen musste, weil er in Gefahr war oder dass ich ihn gar verloren hätte und einen neuen Gegner hätte umpolen müssen.

Zu Boden gegangene Spezialgegner erledigt ihr mit einem besonderen Nahkampfangriff, um sie als Host für euren Nano umzuprogrammieren. Ist euer Nano schon aktiv, setzt ihr stattdessen einen Finishing-Move ein, um den Feind endgültig zu erledigen.

Drei Spieler gegen die Robo-Apokalypse