GG-intern: Grillfest 2024: Alle Infos & Anmelde-Link

Es wird wieder gegrillt, und zwar gemeinsam von GamersGlobal und Retro Gamer am 13.7.2024.

Ab 14:00 Uhr (das Grillen startet um 16:00) wollen wir mit euch über alte und neue Spiele und alles mögliche Andere fachsimpeln, das eine oder andere Multiplayer-Game anwerfen und uns am Grillgut delektieren. Die Veranstaltung endet traditionell irgendwann nach Mitternacht.

Das GamersGlobal-Grillfest hat in den letzten Jahren schon etliche Male stattgefunden, zuletzt im Noch-Corona-Jahr 2022. Nun ist erstmals auch Retro Gamer mit dabei. Erwartet eine familiäre Atmosphäre, keinen durchgestylten Bespaßungs-Event. Hier treffen sich Gleichgesinnte aller Altersgruppen, deren gemeinsames Interesse das schönste Hobby der Welt ist. Mitgebrachte Ehefrauen (oder Ehemänner!) sind ebenso willkommen wie begleitende Kinder und Jugendliche. Es ist Platz für alle – und natürlich werden auch waschechte GamersGlobal- und Retro-Gamer-Autoren und sonstige Mitstreiter anwesend sein.

Die Anmeldung erfolgt gegen Vorab-Kauf eines oder mehrerer Tickets (pro Teilnehmer ab 13 Jahren 1 Ticket nötig) – wir bezahlen damit die Kosten des Grillfests, insbesondere die Leihgebühren für Geschirr, Tischgarnituren, Zelte, Kühlschränke sowie natürlich den Einkauf von Essen und Trinken. Der Ticketpreis beträgt 56 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung und sonstige Verwaltung erfolgen über den Retro-Gamer-Shop (GamersGlobal-User können dennoch ihre Grill-Medaille fürs Profil erhalten).

Zum Essen: verschiedenes Grillgut, auch vegan, dazu Salate und Nachtisch. Trinken: mehrere Sorten zumeist bayrischen Bieres und natürlich Wasser und Softdrinks. Das Grillfest ist auf 100 Gäste beschränkt. Es findet auch bei kleinerer Teilnehmerzahl und weniger gutem Wetter statt. Nur für den Fall sintflutartiger Regenfälle müssen wir uns die kurzfristige Absage vorbehalten, weil wir keine Möglichkeit haben, nach innen zu verlegen – die Redaktionsräume, in die ihr bei Interesse gerne mal reinschnuppern könnt, sind winzig.

Wichtig: Zur besseren Planung brauchen wir nach Anmeldung einige Infos von euch. Bitte ergänzt nach Erhalt die Bestellbestätigungs-Mail um folgende Angaben und leitet sie an grillfest@retro-gamer.de weiter.

Vor- und Nachname jeder Person

auf Wunsch euren GamersGlobal-Usernamen (für die spätere Profilmedaille)

bei Minderjährigen das Alter

schreibt hinter jede Person, die veganes Grillgut benötigt, „vegan“.

So können wir entsprechend planen. Ein Paar mit zwei Kindern unter 13 würde also z.B. 2 Tickets kaufen, in der Mail alle 4 Personen nennen.

Der Ticketverkauf endet spätestens am 6.7.24, bitte wartet also bei vorhandenem Interesse nicht zu lange. Schreibt uns bei Nachfragen gerne eine Mail!

Gefeiert wird direkt am Redaktionsstandort in der Hermann-Oberth-Str. 9, 85640 Putzbrunn (im Osten Münchens). Wir sind sowohl per Autobahn sehr gut zu erreichen als auch gut per U-Bahn plus Bus vom Hauptbahnhof aus. Das Multiparteien-Bürohaus hat zwei größere Parkplätze plus Grünflächen; auf dem einem bauen wir die Zelte und Grills auf, auf dem anderen (Zugang über Wernher-von-Braun-Str.) könnt ihr parken.

Beachtet bitte: Wir verfolgen mit den Ticketverkäufen keine Gewinnabsicht, sondern wollen damit die Kosten des Festes tragen. Deshalb ist nach dem 30.6.24 keine Rückerstattung möglich, sollte euch kurzfristig etwas dazwischenkommen. Es gibt auf dem Gelände keine Campingmöglichkeit. München hat genügend Hotels, auch in der näheren Umgebung, und wir haben uns terminlich zwischen das Halbfinale der EM 2024 und den Adele-Konzertmonat August gesetzt. Dennoch ist es ratsam, sich frühzeitig um ein Zimmer zu kümmern.

Bei Direktbuchung / E-Mail-Buchung über die Website www.hotel-bb.com/de/hotel/muenchen-putzbrunn und dem Hinweis auf die "Veranstaltung RETRO-GRILLEN" erhaltet ihr, solange Vorrat reicht, folgende Sonderkonditionen:

67 € pro Einzelzimmer / pro Nacht / ohne Frühstück

77 € pro Doppelzimmer (oder Twin-Zimmer) / pro Nacht / ohne Frühstück

Frühstück kostet 12.90 € pro Gast / pro Tag.

Kostenlose Stornierung oder Umbuchung 28 Tage vor Anreise möglich, danach wird es mit 90% berechnet

Zahlung erfolgt zu 100% bis zum 15.06.2024; ohne Zahlungseingang zu diesem Datum wird die Reservierung storniert.

Es gibt direkt daneben noch ein Ibis-Budget-Hotel (keine Sonderkonditionen), weitere Hotels finden sich im näheren Umland.

In jedem Fall freuen wir uns auf euch. Wartet nicht zu lange mit der Anmeldung...