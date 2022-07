GamersGlobal Grillfest 2022 – das Video

Teaser Damit Interessierte, die es nicht aufs Grillfest geschafft haben, ihren Verlust so richtig auskosten können, haben wir beziehungsweise René Jacob eine gemischte Platte davon für euch. Guten Appetit!

Vom Morgen des 2. Juli 2022 bis zum späten Abend nimmt euch diesen Video mit zum GamersGlobal-Grillfest am vergangenen Samstag – gefilmt und geschnitten von. Wir freuen uns sehr, dass alles so gut geklappt hat, auch wenn doch etliche Userinnen und User kurzfristig doch nicht kommen konnten, vor allem wegen des großen, bösen "C".Wenn ihr beim nächsten Fest auch dabei sein wollt, müsst ihr euch eigentlich nur trauen – auch wenn der Anreiseweg für viele etwas länger ist, hat sich unseres Wissens noch niemand darüber geärgert.Viel Spaß mit den Impressionen, und danke an alle, die das Grillfest möglich gemacht haben!