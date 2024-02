PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Mit Rugrats - Adventures in Gameland erscheint im März 2024 eines der ungewöhnlichsten Lizenzspiele der letzten Zeit. Bei der Versoftung der kultigen Zeichentrickserie aus den frühen 90er Jahren handelt es sich um ein Spiel für das Nintendo Entertainment System, das über Limited Run Games auch als NES-Modul vertrieben wird.

Wer keinen grauen Kasten von Nintendo mehr zu Hause stehen hat, für den gibt es das Spiel zeitgemäß für alle aktuellen Konsolen und Steam. Hier könnt ihr entweder das originale 8-Bit-Spiel oder eine Version mit aktueller HD-Grafik spielen. Spielerisch knüpft das Spiel des Indie-Studios Media Indie Exchange an die Jump'n'Run-Tradition der 8-Bit-Ära an. So enthält das Spiel sichtbare Reminiszenzen an Klassiker wie Super Mario Bros. 2 oder Chip 'n Dale - Rescue Rangers. Der folgende Trailer gibt euch einen kleinen Einblick in das Gameplay.